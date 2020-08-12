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情侶吃飯該怎麼付錢？內行人曝「三原則」脫離AA制：超強

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 12:06:40

▲「 AA 制」這個議題最近爭論不斷，因此有網友出面教學，「教你如何應對吃飯誰付錢」。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲「 AA 制」這個議題最近爭論不斷，因此有網友出面教學，「教你如何應對吃飯誰付錢」。（示意圖／翻攝自pexels ）
「 AA 制」這個議題最近不斷出現，尤其是現代人在感情上強調平等，因此有些男生出去吃飯的花費就應該「AA制」，這也讓不少人爭論不已。近日，就有網友出面教學，「教你如何應對吃飯誰付錢」，貼文一出也引起網友熱議。

原PO在《Dcard》上表示，現在講的不是學生時期的吃飯，而是出社會後男女約會或社交活動，因此不分男女，各種場合都適用，不分男女，原則一，「只要是你的局，就是你請」，只要是你「邀請」對方吃飯，且你「指定」餐廳，基本上這局就是你的，一定要請客，不管你是男是女。

原PO指出，原則二，「不要亂搶帳單」，不是你的局就不要搶帳單，這樣很不給對方面子，也顯得自己搞不清楚主客狀況，最後原則三「聚餐才是AA」，兩人聚餐也一樣，如果今天你們不是誰邀請誰，而是雙方約好一起吃飯，且雙方協調出一間餐廳，那這就是一個AA的狀況，多人聚餐情況相同。

最後原PO提到，簡單來說就這三大原則，約會情況也適用，不要覺得男的就該付錢、女的就該喊AA什麼的，是看情況決定的，那如果今天約女生去吃飯，還要她AA付錢，這樣很瞎，但如果是女生約你去吃飯，但還是要你付錢或AA，那就是女生很瞎，不要跟這種來往，情侶之間自己協調好怎麼付錢就好，沒啥好討論的。

▲高級餐廳。（示意圖／翻攝自
▲原PO三大天使2之一，「不要亂搶帳單」，不是你的局就不要搶帳單，這樣很不給對方面子，也顯得自己搞不清楚主客狀況（示意圖／翻攝自 pixabay ）
許多網友也紛紛回應，「我以為都是各付各的」、「好厲害，受教了」、「這就是正常社交」、「自己吃的自己付才是禮貌吧」、「這種觀念超正確」、「我跟朋友都是要對方請客的，最後都變AA  ，問題解決」、「終於有人說出正規禮儀了」、「講白點就是社會應酬學」、「交客戶跟交異性朋友是兩回事，有點奇怪」。（編輯：許智超）

關鍵字

AA制 理財 情侶 花費 公平

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