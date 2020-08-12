什麼學歷畢業起薪有5萬？網曝「殘酷真相」：你又不願意

原PO以「好奇什麼學歷才可以一畢業五萬以上」為題發問，並舉例自己身邊的長輩從事按摩行業能月入六、七萬，水電類更是能到十萬，並表示「如果真的那麼難賺，為什麼大家不去做水電就好？台灣的就業環境那麼差嗎？」
除了舉列身邊人的工作薪資，原PO也指出，現代人對於公司許多違法行徑好像都覺得習以為常，也讓他想到高中老師曾說「國外的勞工都很團結，工會和公會體制都很完善，不像台灣一樣，被壓榨就默默不吭聲」。
許多網友看完貼文紛紛回應，「一個月五萬認真不難」、「除了學歷，有時肯吃苦及學習能力也很重要」、「我朋友做冷氣空調的，每天都搞的髒兮兮，肯做月薪超過5萬絕對沒問題，問題就是，剛畢業的新鮮人肯做嗎」、「許多人出社會寧可作外表光鮮亮麗的工作，又另一邊狂喊薪水少」、「辛苦的工作也一定有五萬的，但你願意做嗎？很多人就想做辦公室吹冷氣，又嫌薪水少」。
另外也有網友表示，「現在很多人都是把超時工作的血汗錢報出來，第一眼看起來似乎很多，仔細算工時根本是誰賣得肝多就贏了」，「有些工作肯做很賺，但有可能來不及花身體就壞掉了」、「拿健康換錢其實不是很值得……」、「五萬其實不難，同事正值加上兼職也有五萬七，但就是用肝臟換的啦」。（實習編輯：張志浩）