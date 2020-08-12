🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

什麼學歷畢業起薪有5萬？網曝「殘酷真相」：你又不願意

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 12:54:12

▲許多在畢業之後，都希望能找到一份薪水好，又符合自己興趣的工作。（圖／翻攝 Pixabay ）
▲許多在畢業之後，都希望能找到一份薪水好，又符合自己興趣的工作。（圖／翻攝 Pixabay ）
每年畢業季都會掀起一波社會新鮮人的求職潮，畢業生們花費許多時間準備履歷、作品集，目的就是為了在職場上找到一份待遇優渥的職缺，向高層展現自己在學校所學，因此，好的學歷也成為日後工資重要的參考依據。對此，就有網友在Dcard發問「什麼學歷才能一畢業就月領5萬？」貼文一出，吸引許多網友討論。

原PO以「好奇什麼學歷才可以一畢業五萬以上」為題發問，並舉例自己身邊的長輩從事按摩行業能月入六、七萬，水電類更是能到十萬，並表示「如果真的那麼難賺，為什麼大家不去做水電就好？台灣的就業環境那麼差嗎？」

▲網友討論什麼樣的工作可以到月薪五萬元以上。(示意圖／翻攝自
▲網友討論什麼樣的工作可以到月薪五萬元以上。(示意圖／翻攝自 pixabay )
除了舉列身邊人的工作薪資，原PO也指出，現代人對於公司許多違法行徑好像都覺得習以為常，也讓他想到高中老師曾說「國外的勞工都很團結，工會和公會體制都很完善，不像台灣一樣，被壓榨就默默不吭聲」。

許多網友看完貼文紛紛回應，「一個月五萬認真不難」、「除了學歷，有時肯吃苦及學習能力也很重要」、「我朋友做冷氣空調的，每天都搞的髒兮兮，肯做月薪超過5萬絕對沒問題，問題就是，剛畢業的新鮮人肯做嗎」、「許多人出社會寧可作外表光鮮亮麗的工作，又另一邊狂喊薪水少」、「辛苦的工作也一定有五萬的，但你願意做嗎？很多人就想做辦公室吹冷氣，又嫌薪水少」。

另外也有網友表示，「現在很多人都是把超時工作的血汗錢報出來，第一眼看起來似乎很多，仔細算工時根本是誰賣得肝多就贏了」，「有些工作肯做很賺，但有可能來不及花身體就壞掉了」、「拿健康換錢其實不是很值得……」、「五萬其實不難，同事正值加上兼職也有五萬七，但就是用肝臟換的啦」。（實習編輯：張志浩）

關鍵字

起薪 工作 月薪 薪水 學歷 台大

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽