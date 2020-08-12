放辣照玩交友軟體！女驚收熱情邀約　一看對方身分臉綠了

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己有一個認識長達10年的閨蜜，她和她男友在一起大約6年，「平常互動沒有說很愛放閃，但還是會發出遊吃飯照片動態，兩人感情在我們眼中是很穩定的」。她也解釋，閨蜜屬於漂亮有氣質的類型，其男友則看起來是「壞壞牌」，長相和線上饒舌歌手差不多。
然而，她就透露，自己在玩交友軟體時竟看到了閨蜜男友的照片，「只是我上面照片用的不是全臉，是半邊側臉的假掰照片，和用手機擋住臉的全身性感睡衣照，這時我把他往右滑，想不到還真的跟他配對到......」。
不僅如此，配對成功後，閨蜜男友還傳訊給她「住哪？有沒有興趣一起出來開心？」並且傳了一張穿牛仔褲沒扣釦子也沒拉好拉鍊，也沒有穿上衣露出腹肌的照片。原PO當下僅回覆一個微笑的表情符號，但就讓她著急求助，「我現在該怎麼辦？1. 跟閨蜜說、2. 釣他然後拆穿他、3. 裝作不知道、4. 其他」。
問題一曝光後，就引來許多網友討論，「刺激，前面已經約了幾十個了吧」、「照片截圖傳給閨蜜『哈哈哈這個人也長得太像妳男友了吧』」、「我是覺得妳不要管這種事拉」、「跟閨蜜分享遇到一個很像他男友的人」、「跟他約看在哪見面，然後叫他女友去」。（編輯：陳雅雲）