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放辣照玩交友軟體！女驚收熱情邀約　一看對方身分臉綠了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-12 21:22:27

▲一名女網友指出，自己在玩交友軟體的時候，竟收到男性的熱情邀約，但她一看對方身分就上網著急向大家求助。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
▲一名女網友指出，自己在玩交友軟體的時候，竟收到男性的熱情邀約，但她一看對方身分就上網著急向大家求助。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
近年來科技不斷進步，人手一機的狀況也見怪不怪，許多人也會透過手機上的交友軟體來拓展交友圈。不過，就有女網友指出，自己在玩交友軟體時，一名男子就熱情想邀約她出門，但沒想到她一瞧對方身分，就崩潰上網求救「我現在該怎麼辦？」

原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己有一個認識長達10年的閨蜜，她和她男友在一起大約6年，「平常互動沒有說很愛放閃，但還是會發出遊吃飯照片動態，兩人感情在我們眼中是很穩定的」。她也解釋，閨蜜屬於漂亮有氣質的類型，其男友則看起來是「壞壞牌」，長相和線上饒舌歌手差不多。

然而，她就透露，自己在玩交友軟體時竟看到了閨蜜男友的照片，「只是我上面照片用的不是全臉，是半邊側臉的假掰照片，和用手機擋住臉的全身性感睡衣照，這時我把他往右滑，想不到還真的跟他配對到......」。

不僅如此，配對成功後，閨蜜男友還傳訊給她「住哪？有沒有興趣一起出來開心？」並且傳了一張穿牛仔褲沒扣釦子也沒拉好拉鍊，也沒有穿上衣露出腹肌的照片。原PO當下僅回覆一個微笑的表情符號，但就讓她著急求助，「我現在該怎麼辦？1. 跟閨蜜說、2. 釣他然後拆穿他、3. 裝作不知道、4. 其他」。

▲原PO指出，自己在玩交友軟體時，竟收到了閨蜜男友的熱情邀約。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，自己在玩交友軟體時，竟收到了閨蜜男友的熱情邀約。（圖／翻攝PTT）
問題一曝光後，就引來許多網友討論，「刺激，前面已經約了幾十個了吧」、「照片截圖傳給閨蜜『哈哈哈這個人也長得太像妳男友了吧』」、「我是覺得妳不要管這種事拉」、「跟閨蜜分享遇到一個很像他男友的人」、「跟他約看在哪見面，然後叫他女友去」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

閨蜜 男友 情侶 交友軟體 劈腿

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