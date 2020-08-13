NOW早報／女換新冷氣爽吹24hrs！帳單曝光愣住：別再被騙

炎炎夏日，不少人都窩在家中吹冷氣，不過也導致每到夏季電費就翻漲好幾倍，但如果不開，恐怕又會熱暈頭。近日，就有網友表示，自己家中的冷氣已經用了十幾年，這次直接忍痛換新的，而其帳單金額曝光後，引發網友熱議。
原PO在「爆廢公社」貼文指出「我們家的冷氣已經用了十幾年，不僅會滴水、不冷、也不會省電，趁今年暑假想說趕緊換一台，就選了一台比較便宜評價也不錯的二線品牌冷氣，原本以為收到帳單，應該會是2000多元，沒想到只要1219元」。「基本上冷氣都是開24小時，平均開26度或者27度，其他如電視、冰箱、洗衣機等等都是正常使用，想說的是，不一定要大品牌就一定會冷跟省電，2020很多技術都很成熟了，二線品牌的東西也可以省到電」。
貼文一出，網友紛紛回應「二線品牌+1也是很省也很涼，不要再被騙說一定要買一級、大品牌」、「二線變頻+1真的不需要買到大品牌」、「看你這樣講怎麼有買口罩的既視感」、「品牌價值是看後續的發展，5年後甚至7年後品牌能力才會出現，新的設備只要品管不出問題，大致上都差不多」、「我也用二線品牌，趁這次忍痛換了3台，不然舊型冷氣電費都破萬」。
今日天氣／各地天氣穩定 留意山區午後雷陣雨
今（13）日太平洋高壓影響，各地天氣穩定，大多為多雲到晴的天氣，僅東南部地區有零星短暫降雨，午後南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率；溫度方面，各地高溫約32至35度，特別是大台北盆地有局部36度以上高溫發生的機率，外出需做好防曬並多補充水分。
美中若開戰？美學者：中國大陸軍力增長、恐無法保衛台灣
美國知名政治學家、新現實主義提倡者米爾斯海默（John Mearsheimer）20多年前曾預測美中不可避免將迎來衝突。米爾斯海默10日接受日本《朝日新聞》訪問分析，中國大陸成長快速成為亞洲的霸權國，同時軍力成長，美國雖不會允許中國大陸以武力統一台灣，但也有可能無法守護台灣。
周庭被封「香港花木蘭」 何韻詩聲援：以妳為榮
香港警方10日以違反《港區國安法》為由，逮捕《壹傳媒》創辦人黎智英、《蘋果日報》高層、前「香港眾志」核心成員周庭等10人，周庭11日深夜11時許完成交保手續步出警署，她被捕4次，坦言這次是「最可怕的一次」，周庭獲釋消息在網路發酵，大批網友封她為「正版花木蘭」（The real Mulan），港星何韻詩也聲援：「香港以妳為榮。」
阿薩爾挨批白來了 台大公衛：疫苗供給不一定要這次談成
美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）高調訪台，10日阿薩爾走訪中央流行疫情指揮中心，和衛福部部長陳時中簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，但是針對敏感的疫苗、藥品供給問題，阿薩爾沒有明確回應是否給予台灣優先權，對此遭前疾管局長蘇益仁痛批：「白來了」。
「冥誕蛋糕」曝光！羅霈穎拎名牌包 漂亮站中間
藝人羅霈穎3日被發現猝逝，享年59歲，但她生前早就準備在12日舉辦60大壽生日趴，因此親友決定幫她在昨晚7點舉辦冥誕趴，地點就選在靈堂，為了跟媒體分享，于美人和Makiyo特地提前拿出冥誕蛋糕，只見羅霈穎的人像，漂亮地佇立在蛋糕中間。（編輯：賴詠璿）
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