交友軟體滑到閨密男友！女崩潰求助　眾瘋喊「超狂SOP」

原PO表示，閨密和她有10年交情，和男友在一起則約6年，閨密屬於漂亮有氣質的類型，她男友則是「壞壞牌」，雙方平時互動沒有很高調，但兩人感情在大家眼中算是很穩定的。豈料，原PO某日無意間滑交友軟體，竟滑到閨密的男友，並稱「只是我上面照片用的不是全臉，是半邊側臉的假掰照片，和用手機擋住臉的全身性感睡衣照，這時我把他往右滑，想不到還真的跟他配對到！」
閨密的男友沒有認出是她，還傳訊息詢問原PO：「住哪？有沒有興趣一起出來開心？」同時傳了一張穿牛仔褲沒扣釦子、沒拉拉鍊，也沒有穿上衣、露出腹肌的照片，原PO頓時嚇傻，只簡單回覆一個微笑的表情符號，隨後驚慌求助廣大鄉民「我現在該怎麼辦？1、跟閨密說；2、釣他然後拆穿他；3、裝作不知道；4、其他」。
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友看完紛紛氣炸，狂提解救閨密的SOP，「把妳的帳號給妳閨密玩，看看她男友在做什麼好事」、「把雙方約出來，讓他們碰面」、「跟閨密分享遇到一個很像他男友的人」、「一定爆料，不然你閨密不是很可憐」、「選2，找妳閨密一起去，直接賞巴掌分手」。
不過，也有網友表示「我是覺得妳不要管這種事啦」、「說不定妳的閨密也在玩，說好各玩各的，妳別管太多，吃力不討好」、「最好先確定是不是本人，照片有沒有被盜用」、「開分身，截圖傳給妳閨密，什麼話都不要說，裝作不知道，絕對不要自己說，否則閨密會覺得妳是破壞他們感情的元凶，或是讓妳知道了她覺得很丟臉」。（編輯：賴詠璿）