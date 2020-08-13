🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

交友軟體滑到閨密男友！女崩潰求助　眾瘋喊「超狂SOP」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 07:42:07

▲一名女網友在PTT女孩版提到，滑交友軟體時，無意間滑到閨密的男友，對方甚至想約她見面，嚇得崩潰求助廣大鄉民，眾人紛紛提出超狂解法。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
▲一名女網友在PTT女孩版提到，滑交友軟體時，無意間滑到閨密的男友，對方甚至想約她見面，嚇得崩潰求助廣大鄉民，眾人紛紛提出超狂解法。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
隨著網路、智慧型手機普及，現代不少人也會透過各式交友軟體認識新朋友，甚至找到另一半，但也得當心網路世界暗藏的危機。不過，近日一名女網友在PTT女孩版提到，滑交友軟體時，無意間滑到閨密的男友，對方甚至想約她見面，嚇得崩潰求助廣大鄉民，眾人紛紛提出超狂解法。

原PO表示，閨密和她有10年交情，和男友在一起則約6年，閨密屬於漂亮有氣質的類型，她男友則是「壞壞牌」，雙方平時互動沒有很高調，但兩人感情在大家眼中算是很穩定的。豈料，原PO某日無意間滑交友軟體，竟滑到閨密的男友，並稱「只是我上面照片用的不是全臉，是半邊側臉的假掰照片，和用手機擋住臉的全身性感睡衣照，這時我把他往右滑，想不到還真的跟他配對到！」

▲女網友在交友軟體上認識一個聊得來的對象，不過對方一個舉動卻讓親友都認為不妥。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲一名女網友在PTT女孩版提到，滑交友軟體時，無意間滑到閨密的男友，對方甚至想約她見面，嚇得崩潰求助廣大鄉民，眾人紛紛提出超狂解法。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
閨密的男友沒有認出是她，還傳訊息詢問原PO：「住哪？有沒有興趣一起出來開心？」同時傳了一張穿牛仔褲沒扣釦子、沒拉拉鍊，也沒有穿上衣、露出腹肌的照片，原PO頓時嚇傻，只簡單回覆一個微笑的表情符號，隨後驚慌求助廣大鄉民「我現在該怎麼辦？1、跟閨密說；2、釣他然後拆穿他；3、裝作不知道；4、其他」。

貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友看完紛紛氣炸，狂提解救閨密的SOP，「把妳的帳號給妳閨密玩，看看她男友在做什麼好事」、「把雙方約出來，讓他們碰面」、「跟閨密分享遇到一個很像他男友的人」、「一定爆料，不然你閨密不是很可憐」、「選2，找妳閨密一起去，直接賞巴掌分手」。

不過，也有網友表示「我是覺得妳不要管這種事啦」、「說不定妳的閨密也在玩，說好各玩各的，妳別管太多，吃力不討好」、「最好先確定是不是本人，照片有沒有被盜用」、「開分身，截圖傳給妳閨密，什麼話都不要說，裝作不知道，絕對不要自己說，否則閨密會覺得妳是破壞他們感情的元凶，或是讓妳知道了她覺得很丟臉」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字

偷吃 男友 閨密 交友軟體 手機

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽