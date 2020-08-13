全聯狂播新曲！店員遇客「一舉動」崩潰　網笑爆：超洗腦

原PO表示，全聯福利中心繼之前的全聯福利熊主題曲《One Two福利熊》，近日又推出新主題曲《福利熊水果探險隊》，歌曲在賣場內不定時重複播放，其中一段歌詞「Go Go Go Go 狗狗 Go 蘋狗！Go Go Go Go 狗狗 Go 香蕉狗！Go Go Go Go 狗狗 Go 奇異狗！」更是洗腦，讓他聽得有些厭煩。
豈料，原PO上班第二天時，遇到有客人邊逛賣場，邊在他耳邊哼著歌曲，仔細一聽竟是在唱著《福利熊水果探險隊》，讓他瞬間崩潰直呼「去他X福利熊什麼全聯水果探險隊狗狗狗狗狗狗狗」。
貼文一出，卻讓全場網友看完瞬間笑翻，紛紛回應「哈，我笑了」、「『蘋果』也唱成『蘋go』，笑死」、「這首歌很可愛又很好笑」、「洗腦歌讚」、「香蕉狗XDDD笑死」、「笑死，充分感受到原PO崩潰的心情」、「辛苦了，但是好好笑」、「滿可愛的啊」、「好想笑，對不起，辛苦了」、「笑死，之前做過暑假，整首歌聽到都會背，人生黑歷史」。
全聯福利中心2日在YouTube頻道「PX Channel」上傳全新主題曲《福利熊水果探險隊》的MV，並稱是「超市界史上最萌團體福利熊的好朋友——水果探險隊有自己的主題曲啦！快跟著3隻狗狗擺動你的body body吧」，且歌詞十分逗趣生動，更有網友在影片底下留言自首「每次去全聯都會不小心唱出來，旁邊都會笑我」、「每天聽，聽到完全被洗腦」。（編輯：賴詠璿）