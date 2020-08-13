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選出最喜歡的花朵　測你下半年擁有哪種「過人好運」？

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 09:25:36update2020-08-13 09:25:40

▲選出最喜歡的花朵，測你下半年擁有哪種「過人好運」？（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）
▲選出最喜歡的花朵，測你下半年擁有哪種「過人好運」？（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）

不知不覺已經來到8月，上半年運勢不如意嗎？別急著氣餒，知名命理老師艾菲爾表示，下半年剩下5個月，你希望自己在哪方面的運勢特別旺？能旺過別人嗎？現在就透過簡單的心理測驗來一探究竟吧！上圖中共有5張鮮花塔羅牌，選一張自己最喜歡的牌，答案將測出下半年你擁有什麼「過人好運」？ 

結果分析

Ａ、石蓮花

健康最佳，好運指數120分

下半年你的健康運勢好轉，相對的你的體力、能量、免疫力、身心靈都慢慢變好，此時的你會想要運動丶調整飲食習慣、瘦身，你也會比以前更有毅力，更積極去安排規劃自己的時間，更能體會到運動不是件苦差事，你的心情總能保持在最愉快的狀態，整個人也跟著容光煥發！

Ｂ、虞美人花

桃花最旺，好運指數99分

下半年你的桃花運勢就是比別人旺，身邊有伴侶的人，兩人的目標一致，能一起努力經營這段感情，論及婚嫁的期間，也將得到雙方家人的認同，讓婚事討論進行得非常順利；單身者可以多到公司附近的咖啡廳坐坐，有相當大的機會遇到顏值高、情商佳的異性對象，如果對方來向你搭訕，可千萬不要拒他於千里之外喔！

Ｃ、小雛菊

貴人最近，好運指數80分

下半年，尤其是8月中開始，你的人際關係和諧、貴人不斷、人品爆發，過去無論是工作職場上的難處、生活中的瓶頸、兩性之間的磨合，甚至是與家人間的摩擦，這些困難與難題，都會有貴人來指點迷津，他們可能不是直接給你物質上的資助，可能是不經意說過的某句話或某個小舉動，讓你豁然開朗找到了解決問題的方向。

Ｄ、魯冰花

工作最順，好運指數165分

下半年你的事業運勢穩定上升，原本事業心就特別重的你，在上半年你付出了極大心力，努力為公司打拼出亮眼成績，也順利被公司領導看見了，覺得你是個不可多得的人才，公司將重用你，有望升遷成功，甚至是調到分公司做領導也不無可能。

Ｅ、繡球蔥花

財運最盛，好運指數200分

下半年你的財運大開，無論是正財還是偏財，只要有錢坑，你就有機會踏進去，在工作上的業績能拓展開，表現亮麗，相對的在正財運上是可以看見明顯加薪與獎金的；偏財方面，像是買彩券、投資外幣都是不錯的選擇。建議多聽男性貴人的建議，尤其是有關投資理財方面，會有意想不到的收穫。（編輯：許苡晴）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

艾菲爾 好運 下半年 心理測驗 花朵

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