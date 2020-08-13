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為何又開始瘋搶口罩？眾人狂喊「2字神解」：台灣文化啊

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 11:35:43

▲有網友在PTT八卦版好奇詢問，為何又開始瘋搶口罩？貼文引發熱議，網友紛紛「神回2字」，笑稱是「台灣文化啊」。（示意圖／翻攝自大量口罩分享交流）
▲有網友在PTT八卦版好奇詢問，為何又開始瘋搶口罩？貼文引發熱議，網友紛紛「神回2字」，笑稱是「台灣文化啊」。（示意圖／翻攝自大量口罩分享交流）
日前隨著新冠肺炎疫情在台灣趨緩，我國口罩管制禁令解除，民眾可透過各大通路自由買賣口罩；不過，近日國內境外移入及疑似本土感染的案例層出不窮，再度掀起民眾搶購口罩熱潮。而今（13）日早上連鎖量販超市美廉社開放民眾預購醫療口罩，不到8分鐘時間，全台5萬盒就全數售罄。就有網友在PTT八卦版好奇詢問，為何又開始瘋搶口罩？貼文引發熱議，網友紛紛「神回2字」，笑稱是「台灣文化啊」。

原PO表示，剛剛正要去巷口買油飯當早餐，正巧經過藥局，看見藥局有人在排隊，問了一下才知道原來是要買口罩。他不禁疑惑「現在口罩不是很多，為什麼需要排隊？每次出門忘了帶，去藥局還直接整盒買，害我家都是一盒49片的口罩」，不解為何藥局門口突然大排長龍。

▲有網友在PTT八卦版好奇詢問，為何又開始瘋搶口罩？貼文引發熱議，網友紛紛「神回2字」，笑稱是「台灣文化啊」。（圖／翻攝自PTT）
▲有網友在PTT八卦版好奇詢問，為何又開始瘋搶口罩？貼文引發熱議，網友紛紛「神回2字」，笑稱是「台灣文化啊」。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，網友紛紛回應2字「跟風」，「就跟風啊！一個人說要買全部人都跟著搶」、「有趣的是看到排隊就會想去排，會來越多人，台灣文化啊」、「台灣人天性」、「美廉社今天開賣，限一人訂5盒，剛看到很多人在凌晨時排」。不過，也有網友表示「你知道搭乘大眾運輸都要戴嗎」、「平常就有在手機預購根本不用排」、「覺得出門公車就是要口罩，沒辦法，還是得買口罩的」。

事實上，目前配合「口罩實名制」政策，民眾依舊可以持健保卡至超商預購口罩，或是至藥局購買口罩，每人14天能買到9片口罩。指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，要求民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。而台北市也重啟相關防治措施，即日搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

口罩 疫情 藥局 排隊 新冠肺炎

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