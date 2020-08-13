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全台通路「口罩開賣時間」懶人包！超美丹寧粉這裡買得到

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 12:04:46update2020-08-13 13:06:02

▲近日台灣疫情微幅升溫，不少民眾瘋買口罩，全台各通路口罩開賣懶人包看這裡。（圖／NOWnews製作）
▲近日台灣疫情微幅升溫，不少民眾瘋買口罩，全台各通路口罩開賣懶人包看這裡。（圖／NOWnews製作）
新冠肺炎疫情持續蔓延，而我國近日也新增不少境外移入的案例，微幅升溫的狀況，讓不少民眾防疫意識再度拉高，開始購買口罩防備。而到底有哪邊可以買到完整的盒裝口罩呢？《NOWnews》特別整理出全台各通路，提供給需要的民眾參考。

▲隨著台灣疫情微幅升溫，不少人到藥局等實體通路開始購買口罩。（圖／NOWnews資料照片）
▲隨著台灣疫情微幅升溫，不少人到藥局等實體通路開始購買口罩。（圖／NOWnews資料照片）
一、大樹藥局

今（13）日晚間7時於限定門市開賣萊潔口罩「薰衣紫」、「丹寧粉」2款顏色，每盒50片裝，售價349元，每人每日限購1盒。

二、丁丁藥局

網路商場有販售優衛恒大醫用口罩，每盒50片裝，售價299元，每人限購1盒。

三、蝦皮購物

今（13）日下午5時持續提供「福德好罩」雲彩紫、櫻花粉及水漾藍3色，每盒50片裝，售價399元，每人每日最多可購買2盒。

四、美廉社

今（13日）起至25日開放預購「南六醫療口罩」每盒50片裝，售價259元，每人最多限購5盒，訂購完成後5日，即可至原門市取貨，全台限量5萬盒，目前已經販售完畢，美廉社回應，會再進貨，對未買到的民眾感到抱歉。

▲連鎖量販超市美廉社今（13）日起，開放民眾預購醫療口罩，豈料一早不到8分鐘時間，全台5萬盒就全部完售，讓許多到場排隊的民眾崩潰哀嚎。（合成圖／NOWnews資料照／美廉社臉書）
▲連鎖量販超市美廉社今（13）日起，開放民眾預購醫療口罩，豈料一早不到8分鐘時間，全台5萬盒就全部完售，讓許多到場排隊的民眾崩潰哀嚎。（合成圖／NOWnews資料照／美廉社臉書）
五、Yahoo購物中心

今（13日）早上11點開賣中衛口罩「玩色系列」，顏色僅「黑+綠」可以選擇，另也有匠心、宏瑋和3M Nexcare的醫用口罩可購買，價格從58元到850元不等。

六、萊爾富

8月19日開放預購限量15000盒的萊潔「淡澄橘」口罩，只要前往萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台，點選「炫彩口罩」即可預購，特價349元。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 搶購 萊爾富 蝦皮 美廉社 新冠肺炎 彩色口罩

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