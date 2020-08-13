全台通路「口罩開賣時間」懶人包！超美丹寧粉這裡買得到

一、大樹藥局
今（13）日晚間7時於限定門市開賣萊潔口罩「薰衣紫」、「丹寧粉」2款顏色，每盒50片裝，售價349元，每人每日限購1盒。
二、丁丁藥局
網路商場有販售優衛恒大醫用口罩，每盒50片裝，售價299元，每人限購1盒。
三、蝦皮購物
今（13）日下午5時持續提供「福德好罩」雲彩紫、櫻花粉及水漾藍3色，每盒50片裝，售價399元，每人每日最多可購買2盒。
四、美廉社
今（13日）起至25日開放預購「南六醫療口罩」每盒50片裝，售價259元，每人最多限購5盒，訂購完成後5日，即可至原門市取貨，全台限量5萬盒，目前已經販售完畢，美廉社回應，會再進貨，對未買到的民眾感到抱歉。
五、Yahoo購物中心
今（13日）早上11點開賣中衛口罩「玩色系列」，顏色僅「黑+綠」可以選擇，另也有匠心、宏瑋和3M Nexcare的醫用口罩可購買，價格從58元到850元不等。
六、萊爾富
8月19日開放預購限量15000盒的萊潔「淡澄橘」口罩，只要前往萊爾富門市，使用店內「Life-ET」機台，點選「炫彩口罩」即可預購，特價349元。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。