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40K男「家境差」遭女友爸媽打槍！眾見存款反讚：怕什麼

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 13:25:05update2020-08-13 13:39:58

▲情侶之間若要進入婚姻，雙方的家庭背景與經濟狀況一定會被嚴格檢視。圖中人物與新聞無關。（示意圖／翻攝自 iStock）
▲情侶之間若要進入婚姻，雙方的家庭背景與經濟狀況一定會被嚴格檢視。圖中人物與新聞無關。（示意圖／翻攝自 iStock）
情侶之間若要進入婚姻，雙方的家庭背景與經濟狀況一定會被嚴格檢視。就有一名男網友感嘆，自己從小家境清寒，全家人租屋過活，好不容易出社會存到2桶金，但仍被女友雙親打槍拒絕兩人婚事。整個過程曝光也掀起網友熱議。

一名男網友在臉書《靠北女友》無奈透露，原本與女友論及婚嫁，不過未來岳父岳母卻極力反對，直言要他離開，給出的原因也相當直白，就是「工作、經濟、家庭背景等，沒一個中意，害怕女兒嫁過去吃苦一輩子」。

原PO也訴說自己的生長背景，「爸爸失業多年0收入，媽媽近幾年靠打零工賺錢，底下還有個妹妹，一家四口租屋過生活」，雖然自己出社會多年後正職加上兼職有4萬多收入，存款也慢慢累計到2百萬，不過他也表示這2百萬是未來等媽媽無法工作後，拿來做為扶養雙親的費用；相反的，原PO女友家境相當小康，父母是公職人員退伍，女友也不需要賺錢養家，住在家裡，每個月的接案收入約 1~2 萬，存款30萬左右。

▲（圖／翻攝臉書）
▲不少網友認為原PO儲蓄能力相當強，未來肯定會有更好選擇。（圖／翻攝臉書）
這樣的差距也不禁讓原PO感嘆，「未來要養活父母親與自己，都是很大的開銷，萬一我倒了整個家就垮了...心情十分沉重，我一直想脫離貧窮的階級，好不容易似乎一切的生活有變好，但似乎在大部分人眼中，我的條件還是挺差的是嗎？」

不過眾多網友聽完整個過程後，反而讚賞原PO的財務管理與孝順態度，「30歲存200萬屌打一堆人」、「這種生長環境你都能存到2百萬了，還怕什麼」、「你的條件沒有差，是你父母長期沒在工作，包袱太大」、「這樣還有2百萬存款，那很厲害了」、「先照顧好自己，合適的人自然會在對的時間出現。存款200萬已經很上進了」。（編輯：潘毅）

關鍵字

女友 結婚 家境 孝親 岳父母

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