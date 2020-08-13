買屋眉角多！命理師揭「6風水」能閃則閃　化解方法曝光

一、路沖
房子的四周緊鄰道路，而且路口直沖而來，隨時都有被車子衝撞的危險，尤其是直衝大門最為嚴重，人身安全完全沒有保障，不宜居住，這種房子房價也一定跌，福地福人居，買房子要有緣分。
二、門沖煞
兩家門不可面相對，必定要一家退，開門不可兩相沖，必有一家凶，門沖煞一種是鄰居的大門與自家的大門相對，容易造成口舌是非；第二種是自家室內房間門相對，尤其忌諱大門與臥室門，衛生間、廚房門對沖，這樣最容易造成建康的問題。化解方式最好就是距離的考量，若兩門之間距離夠遠，就不易有隱私和味道的問題，如果距離太近，建議可以在大門安裝門簾，室內部分一樣加門簾，廁所裡可以擺盆栽，漂亮又防煞，和樂而不為。
三、穿堂煞
自家的大門一開，就能望見窗戶，這樣的室內格局在風水中稱為穿堂煞，財運鎖不住會漏財，也容易招來血光之災。要化解的方法就是在客廳空間充裕下，可多設計二進式的玄關，或是打開第二道窗戶，讓氣流順暢，也可以擺放櫃子鞋櫃隔空間，讓整個磁場轉變，也是一個好方法。
四、抬轎屋
房屋的規畫設計造成房屋懸空狀況，二樓住家下方是車道、捷運共構宅，在風水學認為中斷地氣，容易有財務危機、官司，甚至賺不到錢，也要小心地震，怕地板支撐力不夠。這種房子通常比較便宜，如果是因價格考量而買到這種房屋，建議規畫房屋的隔音設備跟防震設備，不然地震一來，物品就東倒西歪也很麻煩。
五、開門見灶
陽宅很重要，開門見灶，廚房被視為居家最重要的財庫，因此若是開門見到廚房就是財庫外露的室內格局，而且女主人健康容易有毛病，家中難聚財，運氣不佳，也使家人相處不和睦，是非口角多，一定要想辦法化解，以簡單的方法可以放置屏風遮住或是拉簾，也可以達到美觀跟破煞的方法，一舉兩得。
六、穿心煞
房間的橫樑從門上通過，就如同一根巨樑直接從門外撞進屋内，這樣的格局容易導致家人發生心痛懊悔的事情，不論是大門，房門廚房門都可能有穿心煞，讓居住者在事業，家庭，感情上不順利，也容易招來小人。最好的化解危機是改門的方式來避開樑柱，使天花板看起來平整，家裡的災難也可以改變。（編輯：賴詠璿）