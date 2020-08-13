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為何六都就只有台南沒捷運？在地人揭「真相」：不需要啊

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 13:31:04

▲目前六都中只有台南還尚未有捷運，網友因而討論捷運在台南是否需要建造。（示意圖／新北捷運局臉書提供）
▲目前六都中只有台南還尚未有捷運，網友因而討論捷運在台南是否需要建造。（示意圖／新北捷運局臉書提供）
捷運是不少上班族及學生每天通勤必備的大眾運輸工具，而在六都之中，目前僅剩下台南尚未建造或者擁有捷運路軌。對此，就有網友討論「請問台南需要捷運嗎？」貼文引發熱議。

原PO在PTT貼文指出「六都剩台南沒捷運了，但台南人需要捷運嗎？應該騎車比較方便，但外地觀光客感覺很需要捷運，美食這麼多，觀光古蹟景點多，有輕軌環繞感覺觀光氣氛不錯，但機車太多，南部交通規則形同虛設，公車又出名地難等，若有捷運應該還蠻方便的。」

▲網友熱議台南是否應該蓋捷運。（圖／翻攝PTT）
▲網友熱議台南是否應該蓋捷運。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「跳過公車系統只蓋捷運不會好到哪啦，台南人都知道公車路網要再加強」、「台南蓋下去，黑暗期會大崩潰，賠錢是一定的」、「住在台南20年，只能說要蓋也只能地下化，真的沒什麼地方讓你去蓋捷運」、「大多數人都騎機車、自己開車，完全不需要」、「真的不需要，有那個錢倒不如弄公車還有整頓道路」。

而《NOWnews》也實際採訪兩位居住在台南24年的年輕人，第一位劉先生認為，台南大多數人都有自己騎機車跟開車，很多觀光客來玩也都會租車，就方便很多，完全不需要浪費錢去蓋捷運；第二位方小姐則提到，自己以前都是搭公車，後來騎車去哪裡都很方便，而且現在觀光客來，也都租車直接騎，蓋捷運的話感覺有點沒必要。

至於台南是否目前有捷運計畫？答案是有的！據了解，台南市捷運系統已納入行政院前瞻建設計劃，包括捷運藍線220億與捷運綠線約198億，合計約418億，台南市交通局指出，台南府城區受限於交通密集、路幅窄等特性，若採平面建置不僅影響道路容量且安全性也受考驗，所以優先路網一律採高架專有路權型式建置，不僅可免除與平面交通相互干擾並可提升營運效率。（編輯：張嘉哲）

關鍵字

六都 捷運 交通 公車 台南 道路

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