為何六都就只有台南沒捷運？在地人揭「真相」：不需要啊

原PO在PTT貼文指出「六都剩台南沒捷運了，但台南人需要捷運嗎？應該騎車比較方便，但外地觀光客感覺很需要捷運，美食這麼多，觀光古蹟景點多，有輕軌環繞感覺觀光氣氛不錯，但機車太多，南部交通規則形同虛設，公車又出名地難等，若有捷運應該還蠻方便的。」
貼文一出，網友紛紛回應「跳過公車系統只蓋捷運不會好到哪啦，台南人都知道公車路網要再加強」、「台南蓋下去，黑暗期會大崩潰，賠錢是一定的」、「住在台南20年，只能說要蓋也只能地下化，真的沒什麼地方讓你去蓋捷運」、「大多數人都騎機車、自己開車，完全不需要」、「真的不需要，有那個錢倒不如弄公車還有整頓道路」。
而《NOWnews》也實際採訪兩位居住在台南24年的年輕人，第一位劉先生認為，台南大多數人都有自己騎機車跟開車，很多觀光客來玩也都會租車，就方便很多，完全不需要浪費錢去蓋捷運；第二位方小姐則提到，自己以前都是搭公車，後來騎車去哪裡都很方便，而且現在觀光客來，也都租車直接騎，蓋捷運的話感覺有點沒必要。
至於台南是否目前有捷運計畫？答案是有的！據了解，台南市捷運系統已納入行政院前瞻建設計劃，包括捷運藍線220億與捷運綠線約198億，合計約418億，台南市交通局指出，台南府城區受限於交通密集、路幅窄等特性，若採平面建置不僅影響道路容量且安全性也受考驗，所以優先路網一律採高架專有路權型式建置，不僅可免除與平面交通相互干擾並可提升營運效率。（編輯：張嘉哲）