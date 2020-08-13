騎機車「躲太陽」遭開單！機車族一看金額愣：我還要命欸

原PO在《爆料公社》表示，分享同事的經驗，他騎機車躲在太陽下被開300元，真的就是躲太陽，因為他突然在路中間煞車，在紅線上或公車停靠區停車，所以被人檢舉。而之前也有民眾，為了躲太陽停在公車或大貨車旁，相當危險。
許多網友也紛紛回應，「我也怕曬，但我不會這樣躲太陽，因為之前差點撞到躲太陽的人」、「這樣真的很危險，差點就要出車禍」、「會不會罰太少！最好再多個0」、「我之前突然差點撞上躲太陽的車，我後面是公車欸」、「不要為了貪圖一時的涼快，賠上一輩子的命阿」、「躲大車旁邊根本看不到，不要命了嗎？」、「才三百？真的要嚴懲這行為....這攸關我的命欸」、「我還要命欸，這真的罰太輕」。
事實上，用路人為躲避太陽，在紅線上或公車停靠區停車，已經觸犯違規臨時停車，經檢舉可開罰300元至600元，停在黃網線則可以開處600到1200元，越線或壓在斑馬線則可開罰900到1800元，若停在左右轉專用道，出現妨礙後車前行情況，可以開罰600元至1800元。
而用路人如果沒有突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，最高可以開處24000元罰鍰，如果因此造成車禍情況，將面臨肇事責任、吊銷駕駛執照，用路人要特別注意。（編輯：許智超）