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騎機車「躲太陽」遭開單！機車族一看金額愣：我還要命欸

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 16:24:01update2020-08-13 16:51:00

▲原PO的同事停紅綠燈「躲太陽」被開罰單，罰金引起網友議論。（示意圖／ NOWnews 資料照片）
▲原PO的同事停紅綠燈「躲太陽」被開罰單，罰金引起網友議論。（示意圖／ NOWnews 資料照片）
大多數的台灣人都以機車代步，但因天氣炎熱，時常會看到機車騎士為了不曬太陽，紅燈時還未到停止線時就停下到陰涼處，近日，就有網友分享同事就是因為「躲太陽」被開罰單，貼文一出也引起網友的熱烈討論。

原PO在《爆料公社》表示，分享同事的經驗，他騎機車躲在太陽下被開300元，真的就是躲太陽，因為他突然在路中間煞車，在紅線上或公車停靠區停車，所以被人檢舉。而之前也有民眾，為了躲太陽停在公車或大貨車旁，相當危險。

許多網友也紛紛回應，「我也怕曬，但我不會這樣躲太陽，因為之前差點撞到躲太陽的人」、「這樣真的很危險，差點就要出車禍」、「會不會罰太少！最好再多個0」、「我之前突然差點撞上躲太陽的車，我後面是公車欸」、「不要為了貪圖一時的涼快，賠上一輩子的命阿」、「躲大車旁邊根本看不到，不要命了嗎？」、「才三百？真的要嚴懲這行為....這攸關我的命欸」、「我還要命欸，這真的罰太輕」。

▲同事騎機車躲避太陽，被開罰300元，但若無特殊情況突然把車停在路中間，依法最重可開罰24000元。（圖／翻攝自《爆料公社》
▲同事騎機車躲避太陽，被開罰300元。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
事實上，用路人為躲避太陽，在紅線上或公車停靠區停車，已經觸犯違規臨時停車，經檢舉可開罰300元至600元，停在黃網線則可以開處600到1200元，越線或壓在斑馬線則可開罰900到1800元，若停在左右轉專用道，出現妨礙後車前行情況，可以開罰600元至1800元。

而用路人如果沒有突發狀況，在行駛途中任意驟然減速、煞車或於車道中暫停，最高可以開處24000元罰鍰，如果因此造成車禍情況，將面臨肇事責任、吊銷駕駛執照，用路人要特別注意。（編輯：許智超）

關鍵字

汽車 機車族 交通 躲太陽 罰單

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