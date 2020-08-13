2坪房間太熱！男問該買「移動式冷氣」嗎？　行家揭關鍵

原PO在PTT貼文指出「目前租的兩坪房間沒有冷氣，也沒有地方給我裝冷氣，只有一扇大窗戶而已，三不五時就是熱到快要死掉，很想買個移動式冷氣，但上網看評價真的不高，移動式冷氣有這麼差嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「不怕吵的絕對可以頂著用」、「個人用過是真心不推，笨重又很大聲，還很耗電」、「移動式冷氣也要依照房間大小下去買，不然怎麼吹都不怎麼涼」、「小坪數的真可買啦，不怕吵很涼喔」、「我買了秒後悔，轟隆隆吵到不行，只要關掉房間瞬間衝高溫度，半夜熱醒超不爽」、「之前跟其他室友住，三間房都沒有冷氣，一個室友買了移動式冷氣，我們下個月電費爆衝，超無言」。
而移動式冷氣真的這麼沒效嗎？《NOWnews》特別訪問到裝修冷氣12年的許師傅，他表示，其實移動式冷氣要吹的涼，主要還是要看房間大小，有些人覺得一間套房沒很大，為了省錢去買移動式冷氣，但是其實移動式冷氣能吹的坪數本身就很低，至多2至3坪，已經是很高階的機種，除非放辦公室直吹，或真的是小房間就可以考慮購買。
許師傅建議，因為移動式冷氣放在地板，所以冷空氣無法回流整個房間內，因此只要一關掉就會非常不涼，這也是許多人買了移動式冷氣後，電費暴漲的主因，因為一般冷氣只要開2小時能睡到天亮，但移動式冷氣無法達到這種效果，如果真的有這方面困擾的民眾，可以多補貼一些預算，直接升級到二手的冷氣都比移動式冷氣還來的更好。（編輯：張嘉哲）