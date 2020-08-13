美廉社口罩一賣就秒殺！網曝「店員神手法」：搶到500盒

量販超市美廉社，今日開放民眾「不限身份」可以用259元的價格預購南六醫用口罩一盒，每個人最多可以買五盒，民眾訂購完成後5日可至原門市取貨，第一波全台限量五萬盒，豈料今天一開賣8分鐘，全部賣光。
而這情況也讓不少人在臉書社團「口罩現貨資訊專區」抱怨「我六點來沒買到...超扯」、「前面還排三個人而已，我居然沒買到」、「排第五個沒買到...」；另外，也有人表示「這是考驗店員跟客人的默契，除了店員結帳手速超快，客人也要掏錢速度快」、「我這間店搶到100名額，店長Key單很厲害，先打發票再收現金」、「我這邊直接喊錢準備剛好，秒刷秒付，我排第9個有買到」。
而對於五萬盒口罩被秒殺一事，美廉社稍早也在臉書表示「口罩完售，真的相當對不起，8分鐘全台五萬盒已經賣光，向各位早起的哥哥姐姐道歉，因為本次數量實在有限，一有餘綽量體就會酌情釋出，美廉社持續作為防疫夥伴，我們會再努力進貨，未來再給各位更多服務，真的很不好意思」。（編輯：張嘉哲）
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