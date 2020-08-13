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美廉社口罩一賣就秒殺！網曝「店員神手法」：搶到500盒

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-13 17:53:31update2020-08-13 18:02:03

▲連鎖量販超市美廉社今（13）日起，開放民眾預購醫療口罩，豈料一早不到8分鐘時間，全台5萬盒就全部完售。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.13）
▲連鎖量販超市美廉社今（13）日起，開放民眾預購醫療口罩，豈料一早不到8分鐘時間，全台5萬盒就全部完售。（圖／記者葉政勳攝 , 2020.08.13）
新冠肺炎疫情持續延燒，我國近日疫情微幅升溫，讓不少民眾防疫意識再度拉高，今（13）日美廉社開放預購醫療口罩，每個人最多可以買5盒，沒想到才剛開賣8分鐘，全台五萬盒直接賣光，對此，不少網友在臉書社團哀嚎「口罩到底跑哪了呀！」、「太扯了，排第三個買不到」，但也有網友分享排隊時看見店員「超神手法」，讓一間店搶到100個名額。

量販超市美廉社，今日開放民眾「不限身份」可以用259元的價格預購南六醫用口罩一盒，每個人最多可以買五盒，民眾訂購完成後5日可至原門市取貨，第一波全台限量五萬盒，豈料今天一開賣8分鐘，全部賣光。

▲連鎖量販超市美廉社今（13）日起，開放民眾預購醫療口罩，豈料一早不到8分鐘時間，全台5萬盒就全部完售，讓許多到場排隊的民眾崩潰哀嚎。（圖／翻攝自美廉社臉書）
▲連鎖量販超市美廉社今（13）日起，開放民眾預購醫療口罩，豈料一早不到8分鐘時間，全台5萬盒就全部完售，讓許多到場排隊的民眾崩潰哀嚎。（圖／翻攝自美廉社臉書）
而這情況也讓不少人在臉書社團「口罩現貨資訊專區」抱怨「我六點來沒買到...超扯」、「前面還排三個人而已，我居然沒買到」、「排第五個沒買到...」；另外，也有人表示「這是考驗店員跟客人的默契，除了店員結帳手速超快，客人也要掏錢速度快」、「我這間店搶到100名額，店長Key單很厲害，先打發票再收現金」、「我這邊直接喊錢準備剛好，秒刷秒付，我排第9個有買到」。

而對於五萬盒口罩被秒殺一事，美廉社稍早也在臉書表示「口罩完售，真的相當對不起，8分鐘全台五萬盒已經賣光，向各位早起的哥哥姐姐道歉，因為本次數量實在有限，一有餘綽量體就會酌情釋出，美廉社持續作為防疫夥伴，我們會再努力進貨，未來再給各位更多服務，真的很不好意思」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 秒殺 疫情 美廉社 瘋搶 排隊 新冠肺炎

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