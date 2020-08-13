狂用電1048度！他一算「比房租貴」嚇瘋　眾卻讚爆：很佛

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己收到房東留的一張小紙條，上頭寫道「5號房你好：本次電表32603（扣掉）上次電表31555，（得）1048度」，而房東一度電則收4.5元，這樣算下來本期電費總共需繳交4716元。
除此之外，電費再加上該月房租4500元，8月份共需繳交9216元。這樣的狀況，就讓原PO崩潰直呼「竟然我的電費比我房租還貴……」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，「漏電了啊？一千度 怎用的啊？」、「我以為我280度已經很扯了...」、「這度數太誇張了吧！」、「這太誇張了，用什麼用到1千多度」、「4.5元…………這電費度數太詭異了，我們一家2個月電費3000都覺得很貴了」。
然而，不少人看到「一度電4.5」反而大讚，直言「電4.5元算佛心了耶」、「4.5好便宜喔」、「4.5還可以吹到這樣……」、「4.5 佛心來的」、「4.5計算，便宜」、「1度4.5 房東會虧吧」。
不過，也有網友認為這仍在正常範圍內，「兩個月1048度是有可能的！」、「很合理，電熱水器、窗型非變頻冷氣、小冰箱（非省電）上述都有用，兩個月4000多很正常」、「2個月電費3400的路過，今年（電費）真的貴爆。」、「差不多，租房子都是這樣的」（編輯：陳雅雲）