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前男友狂邀約游泳！全場神解「背後真相」：有必要這樣？

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 09:40:00

▲一名女網友在《Dcard》表示，前男友已經交新女友，卻傳訊邀約她一起游泳，更稱「有女友又怎樣？」讓她感到心煩又困惑，好奇求助廣大網友意見，全場紛紛秒解「背後真相」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名女網友在《Dcard》表示，前男友已經交新女友，卻傳訊邀約她一起游泳，更稱「有女友又怎樣？」讓她感到心煩又困惑，好奇求助廣大網友意見，全場紛紛秒解「背後真相」。（示意圖／翻攝自Pixabay）
情侶交往分手後，有些人選擇繼續保持聯繫當好朋友，也有人認為不應繼續藕斷絲連。近日，一名女網友在《Dcard》表示，前男友已經交新女友，卻傳訊邀約她一起游泳，更稱「有女友又怎樣？」讓她感到心煩又困惑，好奇求助廣大網友意見，全場紛紛秒解「背後真相」。

原PO表示，和前男友交往的時候，兩人常一起去游泳，前男友陪她練習，在一旁鼓勵她、拯救她，後來成為一名泳池救生員，原PO也常到前男友工作的地方游泳，順便等他下班。後來兩人分手了，前男友交了新的女朋友，原PO告訴他，自己還喜歡他，更不只一次明示兩人不可能像朋友一樣和平相處，這些事他的現任女友也都知道，卻也大方同意前男友和她單獨見面。

豈料，前男友依舊不停邀約原PO游泳，她無奈表示「我想應該不算是藕斷絲連，我雖有情，但他無意。他說他有女友了，而且有關我的所有事情他都有跟女友說，他們之間沒有祕密」，便好意告訴對方「我會避免，不會去，還好不是我常去的泳池」，前男友竟回覆「避免什麼啦！妳把我當陌生人喔」，更稱「有女友又怎樣？」一語讓原PO不解直呼「我沒有想到你會說這句話，如果我是你女朋友，發現你跟前女友說了同樣的話，我一定會很難過很生氣。」最後苦嘆「因為這些事感到心煩，很難受。他很自私，我卻沒辦法控制自己不去回他訊息，只能任人宰割」。

▲一名女網友在《Dcrad》表示，前男友已經交新女友，卻傳訊邀約她一起游泳，更稱「有女友又怎樣？」讓她感到心煩又困惑，好奇求助廣大網友意見，全場紛紛秒解「背後真相」。（圖／翻攝自Dcadr）
▲一名女網友在《Dcard》表示，前男友已經交新女友，卻傳訊邀約她一起游泳，更稱「有女友又怎樣？」讓她感到心煩又困惑，好奇求助廣大網友意見，全場紛紛秒解「背後真相」。（圖／翻攝自Dcard）
▲一名女網友在《Dcrad》表示，前男友已經交新女友，卻傳訊邀約她一起游泳，更稱「有女友又怎樣？」讓她感到心煩又困惑，好奇求助廣大網友意見，全場紛紛秒解「背後真相」。（圖／翻攝自Dcadr）
▲一名女網友在《Dcard》表示，前男友已經交新女友，卻傳訊邀約她一起游泳，更稱「有女友又怎樣？」讓她感到心煩又困惑，好奇求助廣大網友意見，全場紛紛秒解「背後真相」。（圖／翻攝自Dcard）
貼文一出，隨即引發熱烈討論，網友紛紛回應「不要去然後也不要聯絡了吧，不斷乾淨感覺對現任不尊重」、「這種就是還有僥倖心態」、「這樣他女朋友也是蠻可憐的」、「妳自己要想清楚啊」；不過，也有網友神解背後原因「我覺得就只是朋友，不用想太多」、「結果妳前男友是要業績，才叫妳去」、「把妳當客人？」「我朋友就是為了游泳池的業績，把朋友、男友、前男友都叫來」、「業績還沒達標啦」、「該不會為了業績，有必要這樣？」「約妳去賺業績」。

對此，原PO事後回應，在很多人的忠言之下，決定將這位聽不懂人話也不夠體貼的前男友封鎖，強調自己絲毫沒有想當小三的企圖，也不認為他的現任能比自己更優秀，但緣分就至此了結，笑稱「他上輩子燒的香不夠多，這輩子沒這個福份」。（編輯：賴詠璿）

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游泳 女友 前男友 救生員 分手

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