日本大阪車站旁挖出「1500具人骨」！網一看：難怪會迷路

綜合日媒報導，這片墓地在百年前江戶時期被稱作「梅田墓」，為古時「大阪七墓巡」的遺址之一，也是相當具有代表性的墓地。在這次調查中除了人骨，還發現有墓葬物品，包含佛珠、六文錢、菸管、泥偶及江戶時期的金幣「二朱金 」，甚至還有動物的屍骨也被埋在墓地中。
大阪大谷大學文學部「專精墓地考古學」的狹川真一教授指出，像這次這麼大規模的調查，是非常罕見的，而從墳墓這麼密集來看，都市才有可能做到，目前初步研判這些遺骨生前，應該是住在「大阪城」下町地區及周邊的庶民百姓，從上次出土遺骨調查分析來看，死亡平均年紀約30多歲，也有不少兒童被埋葬。
日本「安部考古動物學研究所」安部美紀子所長提到，這些遺骸看似以手腳為主的病變占了近3成，有可能感染梅毒或罹患骨腫瘤，推測這些遺骸，已經埋葬在地底下長達100多年。
許多網友看到也回應，這難道是到梅田都會迷路的原因嗎，「這人數，已經動漫情節了吧」、「這就是我每次在梅田都會迷路的原因嗎」、「大阪七墓都是供奉孤魂野鬼啊」、「原來梅田會迷路不是設計問題，是超自然問題」、「站前廣場可以改建博物館」、「難怪梅田車站很容易迷路」、「原來上次在梅田迷路不是我的錯」、「難怪我出口找好久」。（編輯：許智超）