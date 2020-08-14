Google地圖真的神？駕駛聽導航「一指引」　全崩潰：別鬧

原PO表示，Apple Maps優點明顯，在導航方面的優化真的沒話說，總是會提前通知駕駛人「幾公尺」之後在「哪條路」轉彎，交流道之類的圖示也標示一清二楚，並稱「重點是導航小姐姐聲音我超喜歡，缺點是地點和評論之類的沒什麼維護，使用人數少，參考價值也低」。
接著提到Google Maps，優點為地點跟評論都相當豐富，在Apple Maps有時候找不到自己要去的目的地，Google Maps完全不會有這種困擾，基本上九成九都找得到，缺點為導航只會提前通知「幾公尺」之後轉彎，並不會每次都告訴駕駛要進入「哪條路」。
此外，原PO提到最崩潰的一點為，Google Maps導航總是聲控 「向北、向西南」等方位，讓他不禁崩潰直呼「我在野外沒有路，你告訴我方位就算了，我在市區找不到方向，你還跟我報方位，是在哭幾點的！」同時好奇詢問廣大鄉民看法為何。
貼文一出，釣出許多駕駛心有戚戚焉回應「只會往東往西，都用導航了誰還會知道現在是東南還是西北」、「如果只用聽的，Google的真的廢到爆」、「往東」、「駛出圓環」、「講方位真的別鬧了」、「往東南，微靠右行」、「向東北～誰知道東北在哪啦」、「繼續直行，請繼續直行，在300公尺後繼續直行」、「要配合指南針或是太陽位置」。
其他網友則紛紛表示「Google Maps的右邊有指北針」、「原來大家開車不知道方位，長知識了」、「Google Maps時間預測神準，好用」、「Google Maps規畫路線比較強，畢竟使用者多，車流預測相對準」。（編輯：賴詠璿）
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