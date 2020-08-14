女問「憂鬱症該讓主管知道」嗎？全場勸1重點：要想清楚

該名網友是一名電子業工程師，她在PTT指出，自己在職場上因發生了許多對自己不公平的事情，累積了一年多的不滿，最後得到憂鬱症，嚴重影響日常生活，並說道：「很想換工作但是目前需要錢，一直找不到比目前薪水高的工作，年紀也大了，在科技業要轉職不容易」。
講述完自身狀況後，原PO接著提問：「不知道大家如果遇到這個狀況，會跟自己的主管講明嗎」，並說明自己主管和另一位同事是一連串導致憂鬱症的原因之一，想和她們講明自己的狀況，卻擔心後續會有更糟糕的影響。
貼文一出，網友也紛紛給予回應指出「要說的話真的要想清楚」，甚至更點破說出去的重點表示，「我是不會說，說了怕被三言兩語我會更憂鬱」、「妳覺得他們在乎嗎？不要給別人傷害自己的武器」、「說了大多就等於失業了」、「之前有個同事講了，結果老闆說這樣我不敢用你」、「先努力調適自己的狀況吧，加油」、「這種事情只能讓身邊親近的人知道」。
事實上，世界衛生組織（WHO）將憂鬱症列為2020年世界第2大疾病。根據國內統計，憂鬱症的盛行率占8.9％，換算下來，超過200萬人罹患憂鬱症，而對於憂鬱症的三種最常見治療方法分別為「心理治療」、「藥物治療」和「電痙攣療法」，治療一般在門診進行，但是對於有明顯的自殘或傷害他人傾向的病人應當入院治療。（實習編輯：張志浩）
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