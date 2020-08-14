🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

女坐火車遭霸佔座位！對方秒回「17字」　眾看傻：沒水準

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 14:54:18

▲原PO帶小孩回老家，坐火車買桌型車位，卻遭佔用無法乘坐。（示意圖／翻攝自pexels ）
▲原PO帶小孩回老家，坐火車買桌型車位，卻遭佔用無法乘坐。（示意圖／翻攝自pexels ）
許多人在搭火車時，都遇過其他乘客佔用座位的情形，通常只要禮貌詢問，對方都會讓位，但難免還是有令人火大的情況發生。近日，就有網友抱怨，在搭火車時遇到乘客用奇怪的方式「霸佔」座位，貼文一出也引起網友熱議。

原PO在《爆怨公社》表示，帶著孩子搭火車回老家，買到桌型座位，第一站上車所以還沒什麼人，原PO把東西放好，跑去跟另一邊跟兒子掰掰，回過頭來卻發現，坐在對面的乘客，竟然直接把腳跨在原PO的位置上，而那位乘客看到原PO正盯著她，竟直接秒吐17字表示「還沒有什麼人，妳要不要先去別的位置坐？」。

原PO指出，當時抱著嬰兒愣了一下，感到非常無語，後來車長來問原PO坐哪，位置應該沒人坐才是，原PO指了那雙腳搖一搖頭，列車長看了一下以為是認識的，就走了。

▲坐在對面的乘客，竟然直接把腳「饋」在原PO的位置上，而那位乘客看到原PO正盯著她，慢慢回應「還沒有什麼人，妳要不要先去別的位置坐？」。（圖／翻攝自《爆怨公社》
▲坐在對面的乘客，直接把腳「饋」在原PO的位置上，慢慢回應「還沒有什麼人，妳要不要先去別的位置坐？」。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）
原PO也提到，其實原本就要換位置，因為桌型座位位置比較小，帶著嬰兒不是很方便，但對於這種行為，真的讓原PO很傻眼。而且她一上車就脫口罩，「到台北站人多了才戴起來，嬰兒沒有口罩，就算沒有那雙腳，不管都要換位置」。

許多網友看完紛紛回覆，「很沒水準，一點尊重都沒有」、「還問別人要不要去做別的位置，那買票幹嘛」、「超傻眼的，遇到這種人」、「帶著嬰兒也不方便吵架，所以忍一下是對的」、「原PO脾氣太好了吧」、「怎麼能這樣欺負媽媽」、「我還遇過給我放包包的」、「之前還遇過理直氣壯叫我離開的」、「要饋咖，請她付座位錢阿」。

事實上，依照台鐵規定，只要列車上有空位其實都能坐，但如果碰上買對號位旅客還是得乖乖讓位，同時也呼籲社會大眾應該要遵守乘車規定，共維一個多元關懷人本交通的優質環境。（編輯：許智超）

關鍵字

嬰兒 佔位 桌型車位 媽媽 火車

NOW民調中心

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答

想看更多

[PR]雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

雪上加霜！大爆炸只是導火線！黎巴嫩政經危機早瀕臨崩潰邊緣

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

【東京鐵塔建造秘辛】東京鐵塔有兄弟？盤點「塔博士」內藤多仲的六座名塔

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

韓國瑜出現　藍綠白三方有「異」見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

免出國超夯五大國際觀星點　台灣最美夏季銀河就在這！

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

談起戀愛就判若兩人？！OO座變得眼裡世界只剩妳

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽