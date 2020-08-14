女坐火車遭霸佔座位！對方秒回「17字」　眾看傻：沒水準

原PO在《爆怨公社》表示，帶著孩子搭火車回老家，買到桌型座位，第一站上車所以還沒什麼人，原PO把東西放好，跑去跟另一邊跟兒子掰掰，回過頭來卻發現，坐在對面的乘客，竟然直接把腳跨在原PO的位置上，而那位乘客看到原PO正盯著她，竟直接秒吐17字表示「還沒有什麼人，妳要不要先去別的位置坐？」。
原PO指出，當時抱著嬰兒愣了一下，感到非常無語，後來車長來問原PO坐哪，位置應該沒人坐才是，原PO指了那雙腳搖一搖頭，列車長看了一下以為是認識的，就走了。
原PO也提到，其實原本就要換位置，因為桌型座位位置比較小，帶著嬰兒不是很方便，但對於這種行為，真的讓原PO很傻眼。而且她一上車就脫口罩，「到台北站人多了才戴起來，嬰兒沒有口罩，就算沒有那雙腳，不管都要換位置」。
許多網友看完紛紛回覆，「很沒水準，一點尊重都沒有」、「還問別人要不要去做別的位置，那買票幹嘛」、「超傻眼的，遇到這種人」、「帶著嬰兒也不方便吵架，所以忍一下是對的」、「原PO脾氣太好了吧」、「怎麼能這樣欺負媽媽」、「我還遇過給我放包包的」、「之前還遇過理直氣壯叫我離開的」、「要饋咖，請她付座位錢阿」。
事實上，依照台鐵規定，只要列車上有空位其實都能坐，但如果碰上買對號位旅客還是得乖乖讓位，同時也呼籲社會大眾應該要遵守乘車規定，共維一個多元關懷人本交通的優質環境。（編輯：許智超）