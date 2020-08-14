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第一次穿寬褲就走光！誇張設計讓女嚇傻：回家直接封印

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-14 18:15:44

▲網友分享在購買時，要注意寬褲的設計，因為可能一不小心就走光。（圖／翻攝自pexels及Dcard，圖左為示意圖，文章中人物無關）
▲網友分享在購買時，要注意寬褲的設計，因為可能一不小心就走光。（圖／翻攝自pexels及Dcard，圖左為示意圖，文章中人物無關）
炎炎夏日，想要讓穿搭同時兼顧涼爽又修身，簡直就是一門大學問，而寬褲就是一個好選擇，不僅能拉長身形的視覺比例，在家或出門都相當方便。不過，有網友分享在購買時，要注意寬褲的設計，可能一不小心就走光，貼文一出也引起網友熱議。

原PO在《Dcard》上表示，近期買了人生第一件寬褲，試穿的時候覺得不管是長度、款式還是顏色都很完美，當下還覺得很高興，690元就買到一件很滿意的寬褲，而這件寬褲是做成上下兩層布料，店員說走路的時候，看起來比較有垂墜感和飄逸感。

▲原PO表示，這件寬褲是做成上下兩層布料，而且店員說走路的時候，看起來比較有垂墜感和飄逸感。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO表示，這件寬褲是做成上下兩層布料，而且店員說走路的時候，看起來比較有垂墜感和飄逸感。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
原PO指出，最近去逛街想穿出門看看，走在往捷運站的路上，迎面吹來蠻強的風，原PO心想「原來穿寬褲是這種感覺，真的很涼爽又通風」，但又感覺不對勁，感到涼雙的地方怎麼靠近腰，才發現這件寬褲，沒有把兩片布料縫合固定住，而且裡面那層布料只有包覆大腿前半部，再加上風大，直接把原本遮在前面的外層布料往後掀開。

▲原PO提醒，大家之後買這種類型的褲子，還是要特別注意，以免走光。（圖／翻攝自《Dcard》
▲原PO提醒，大家之後買這種類型的褲子，還是要特別注意，以免走光。（圖／翻攝自《Dcard》 ）
原PO說，當時直接當街走光，試穿時完全沒有發現，「別人是第一次穿寬褲就上手，我是第一次穿寬褲就走光」，回家之後立馬「封印」在衣櫥，最後原PO貼心提醒，大家試穿衣服時，還是要注意這種類型的褲子，以免走光。

許多網友也紛紛回應，「這設計有點母湯」、「省布料成這樣」、「根本開高叉，我真的傻眼」、「好險原PO有提醒，最近剛好想買」、「找改衣服的車起來如何，不然好浪費」、「找人縫很便宜！大概100、200元能搞定」、「這設計也太尷尬」、「這件很好看顯瘦！可是那個設計真的母湯」。（編輯：許智超）

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逛街 流行 走光 寬褲 服飾店

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