第一次穿寬褲就走光！誇張設計讓女嚇傻：回家直接封印

原PO在《Dcard》上表示，近期買了人生第一件寬褲，試穿的時候覺得不管是長度、款式還是顏色都很完美，當下還覺得很高興，690元就買到一件很滿意的寬褲，而這件寬褲是做成上下兩層布料，店員說走路的時候，看起來比較有垂墜感和飄逸感。
原PO指出，最近去逛街想穿出門看看，走在往捷運站的路上，迎面吹來蠻強的風，原PO心想「原來穿寬褲是這種感覺，真的很涼爽又通風」，但又感覺不對勁，感到涼雙的地方怎麼靠近腰，才發現這件寬褲，沒有把兩片布料縫合固定住，而且裡面那層布料只有包覆大腿前半部，再加上風大，直接把原本遮在前面的外層布料往後掀開。
原PO說，當時直接當街走光，試穿時完全沒有發現，「別人是第一次穿寬褲就上手，我是第一次穿寬褲就走光」，回家之後立馬「封印」在衣櫥，最後原PO貼心提醒，大家試穿衣服時，還是要注意這種類型的褲子，以免走光。
許多網友也紛紛回應，「這設計有點母湯」、「省布料成這樣」、「根本開高叉，我真的傻眼」、「好險原PO有提醒，最近剛好想買」、「找改衣服的車起來如何，不然好浪費」、「找人縫很便宜！大概100、200元能搞定」、「這設計也太尷尬」、「這件很好看顯瘦！可是那個設計真的母湯」。（編輯：許智超）