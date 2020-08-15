失業女嘆「疫情之下工作難找」　全場「5字」反轉揭真相

這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「工作好難找」的文章表示，「因為疫情的關係在四月中被資遣...雖然自己有接零星的案子，但要應付日常開銷還是有點吃緊」，這樣的情況導致讓原 PO 開始有點緊張，積極的投了幾間公司履歷，甚至還說「也有主動被沒投履歷的公司看上，但不是面試沒下文就是待遇太差，看到自己的朋友們都有工作就覺得壓力好大，工作怎麼那麼難找...」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，甚至更反轉了「找不到工作的現況」，留言區蓋起高樓。
網友們紛紛表示「真的，我朋友已經失業半年了」、「今年真的比往年難找」、「真的難找，加油」、「我也是找工作中，一起加油」、「今年求職比較辛苦，加油」、「加油，不要急慢慢來，每次面試完可以稍微檢討一下」、「失業4年已麻痺」。
甚至更有網友反轉5字點破真相指出，其實不是工作難找，而是「想找的難找」，大多數的網友也紛紛認同「工作一點都不難找，是你想找的難找而已」、「我也才剛又開始上班，做自己喜歡的工作真的會很開心」、「如果不太挑其實很多」，也有人給出了實質性建議「被資遣先領失業補助，至少要有足夠生活一年以上儲蓄，我自己抓1個月3萬，然後先騎驢再找馬會比較好」。（編輯：王柏文）
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