習近平禁餐飲浪費！湖南餐廳推「秤重後點餐」遭陸網出征

中國國家主席習近平11日下令禁止「餐飲浪費行為」，全國不少餐廳紛紛響應推行「光盤行動」，但但湖南長沙市卻有一家餐廳順勢推出「先量體重再點餐」的行銷手段，要求顧客先秤體重再依食物熱量配菜，表示希望引導民眾「適量點餐、杜絕浪費」，卻引發大批中國網友不滿砲轟。

綜合中國媒體報導，為響應習近平的號召，湖南省餐飲行業協會和湖南省團餐行業協會日前發布了制止餐飲浪費倡議書，而14日就有家餐廳推出「稱重點菜」的活動，店家在門口擺了兩台電子體重機，要求顧客先秤體重，然後依「熱量主菜推薦表」配菜，而根據餐廳的規則計算，40公斤以下的成年女顧客和80公斤以上的成年男顧客就整整差了一道菜，前者只能吃到「小炒黃牛肉、剁椒魚頭」，而後者則可點到包含皮蛋辣椒擂茄子、紅燒肉等三樣菜色。

▲該店家在門口設置體重機，並依體重、熱量推出推薦菜單，顧客可透過手機向店家點餐。（圖／翻攝自「炊烟小炒黄牛肉」官方微博）

這樣新奇的宣傳活動曝光後，也吸引了正反兩派人馬的討論。有支持這項活動的中國網友就表示「其實蠻新鮮有趣的阿」、「剛好配合黨政策真好」，但也有民眾批評餐廳的活動不切實際「多人聚餐餐體重各不相同，該怎麼點餐」、「秤完體重可能連吃飯的心情都沒有了」。

而餐廳隨後也立即在官方微博發文，強調該宣傳活動的初衷是為引導顧客適量點餐、健康點餐，並沒有強制要求客人秤體重，提到店家同時也有提供為顧客免費打包的服務，聲明文末則向大眾致歉「未能如期助力推動制止餐飲浪費的倡議，並且佔用了公共資源，我們深表歉意」。

▲餐廳活動引來陸網「出征」後，隨即在微博致歉，也表示當天活動十分成功。（圖／翻攝自「炊烟小炒黄牛肉」官方微博）

事實上，習近平11日下令禁止民眾餐飲浪費後，各地政府、餐廳或相關組織紛紛響應官媒營造「浪費可恥、節約為榮」的氛圍，重啟2013年的光盤行動。而這樣的風潮不僅讓官方開始禁止所謂的「大胃王吃播」，武漢也率先推出「N－1點餐模式」，若10人用餐只能點9個人的份量，而針對兩三位客人的用餐份量，餐廳則改成「半份菜和小份菜」來應對。（編輯：楊智傑）