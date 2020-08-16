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工作「薪水透明化」比較好？兩派人馬戰翻揭真相：超不利

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-16 10:04:17update2020-08-16 10:04:42

▲工作「薪水透明化」比較好？兩派人馬戰翻揭真相（示意圖／ NOWnews 資料照）
▲工作「薪水透明化」比較好？兩派人馬戰翻揭真相（示意圖／ NOWnews 資料照）
一般人在大學畢業後踏入社會時，總是希望能找一份穩定、薪資優渥的工作，最好還能夠擁有每年晉升加薪的機會。但薪資數字真的這麼重要嗎？有網友就好奇詢問，「如果工作『薪水透明化』會比較好嗎？」沒想到兩派網友對此戰翻揭露了背後真相，引起熱議。

▲工作（圖／翻攝Pexels）
▲工作（圖／翻攝Pexels）
這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「男生開車技術好是女生心中加分之一嗎」的文章表示，「現在低薪的原因其中之一就是有慣老闆壓榨，而薪資不透明更是資訊不對等，如果大家的薪水都透明化，有優點也有缺點」，原PO更分析出其中的優缺點，「優點：以後出去約會對象，就不用一直測試他薪水多少了，而且新進公司談薪水時，也不會直接被壓最低。缺點：薪水是歐美注重隱私的一部份，萬一被知道薪水比較高不是因為自己的工作能力，而是靠外表、後門、話術、關係等等，難免會成為話題」，因此這也讓原PO詢問，「大家覺得薪水透明化後會比較好嗎？又或者以幾千為單位一個區間透明」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

▲薪資。（圖／翻攝自
▲薪資。（圖／翻攝自 pixabay ）
有網友認為「薪水透明化很OK」，「透明化，發現愛偷懶的同事領得更多，紛紛離職」、「透明化好啊 讓大家了解一下行情」、「如果跟能力不好的同事領一樣的薪水，那絕對要求調薪」、「透明很好啊」，也有網友覺得「薪水透明化不好」，「人性吧，透明化很容易出事」、「薪水的結構除了專業能力、實際工作內容以外，還有未來成長的可能、溝通管理能力、是否願意且有能力的承擔責任，這裡面很多無法量化的東西，把薪水都透明化一定會有人無法理解／接受自己跟其他人的差異，主管每天去應付這種問題就累死了，公司怎麼可能可以運作的好」。

不過大多數網友認為「薪水之所以不透明」的背後真相為「每個人的辦事能力有高低之別，事情能不能搞定，有沒有優化的結果，其實每個人之間差異頗大，不能用死板板的透明化把高的拉下來，低的往上調」，甚至更直言「這樣豈不是成了公教人員的給薪方式，其實非常不利於企業發展」。無論是選擇薪資保密或是公開透明，把重點放在自己的工作表現和創造的價值，才能為自己帶來更多的加薪機會。（編輯：王柏文）

關鍵字

工作 同工不同酬 薪水透明化 獎金 公司 企業發展

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