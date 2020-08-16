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台灣計程車費用超貴？乘客風向一面倒吐心聲：別放錯重點

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-16 10:40:22update2020-08-16 10:41:08

▲台灣計程車費用超貴？乘客風向一面倒吐心聲。（圖／NOWnews資料圖片）
▲台灣計程車費用超貴？乘客風向一面倒吐心聲。（圖／NOWnews資料圖片）
說到台灣大街小巷都可以看到的小黃（計程車），因車身顏色呈現黃色，民眾早就習慣稱呼為小黃，但國外的計程車顏色不一，像是日本會依照不同顏色來收費，這不禁令人好奇，「台灣的計程車費用是不是超貴？」沒想到大量的乘客風向竟一面倒的吐心聲「別放錯重點」，引起熱議。

▲計程車。（示意圖，非當事車／取自Unsplash）
▲計程車。（示意圖，非當事車／取自Unsplash）
這位網友在網路論壇 PTT WomenTalk 板上 PO 出一篇「台灣計程車是不是很貴？」的文章表示，「我覺得台灣坐計程車好貴喔！會覺得貴是因為有兩次出國後回家要叫車，明明離機場非常近，才3、4公里，司機硬是要走高速公路欸，說是導航的路線。第二次在一上車就告知走平面不要上高速公路，司機還是要走高速公路，甚至第二次竟然車資高達400多，到底為何台灣計程車這麼貴啊？」原PO更接著指出，「先不討論歐美國家，會這麼有感是因為去年底去韓國也有坐計程車，司機開車開車半小時，約20公里，這樣也才500多台幣，便宜的要笑出來，連泰國都沒這麼便宜」，此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。

乘客網友們紛紛風向一面倒的留言「便宜到靠北，國外那個才叫貴台灣人力不值錢」、「國外隨便都比台灣貴2至3倍」、「台灣計程車很便宜」、「台灣計程車司機爛歸爛，但車資便宜到哭」、「跟東南亞比貴爆，跟歐美比便宜」，甚至更有網友點出心聲，之所以會有人認為台灣的計程車收費昂貴是因為「台灣的貴是因為司機素質很差，心理感受不佳的貴」，「是司機素質不值那個錢」、「司機素質有待加強」、「就司機的問題，但計程車本身費率不高」。

▲英國《CARSPRING》計程車車資調查。（圖／翻攝自carspring）
▲英國《CARSPRING》計程車車資調查。（圖／翻攝自carspring）
事實上，根據2017英國的《CARSPRING》調查，以 3 公里的路程來計算，搭計程車最便宜的城市是埃及的開羅，只要 0.55 美元（約 17 元台幣），最貴的則是瑞士的蘇黎世，需花費 25.25 美元（約 770 元台幣），雖然台灣的計程車並未列入調查，但按台灣計程車的費率估算，3 公里路程約要花費 125 元左右，排名約在 60 名，因此在世界上，台灣的計程車車資不算太貴。（編輯：王柏文）

關鍵字

日本 小黃 車資 各國 計程車 昂貴 全球 台灣 司機 收費 韓國

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