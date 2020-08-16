準到哭！最喜歡哪種水果？答案秒測出你的「隱藏個性」

＃選擇1號：柳橙
你是一個非常活潑並對他人有很大影響力的人，對自己的行為總是有很強烈的責任感，對承諾過的事從未違背過。但要注意的是，你常常將自己和他人進行比較，當發現不如他人厲害時，負面情緒會比想像中來得多。要切記，每個人都有屬於自己擅長的事，因此不必太過沮喪而讓自己迷失。
＃選擇2號：西瓜
你是一個對任何事都好奇的人，除此之外，你還能在各種小事中都能找尋到樂趣。腦筋動得快的你，面對問題時，也能找尋出最快速的解決方式。但有時你會因為對其他事物太過好奇而分心，要記得耐心並專注，才能將一件事確實完成。。
＃選擇3號：香蕉
你是一個獨立的人，比任何人都更珍惜自己的時間和個人空間。對你來說，自己的時間和空間就像氧氣般，沒有它就無法生存。除此之外，你也渴望獲得新知識，但這使得你會對乏味而平凡的對話感到無聊。不要忘記，世界上充滿了有趣的人事物，多走出舒適圈就能遇到讓你顛覆以往的想法。
＃選擇4號：草莓
你是一個富有情感和創造力的人，你喜歡新事物帶來的挑戰，並且能將從豐富的經驗中磨練出強大的能力。此外，你也富有同情心，十分樂意幫助有困難的人。
但這樣的你有時會小看自己的能力，不要太過自卑，將自己的才能發揮出來，並充分利用它們，會使得你的未來更加不一樣。
＃選擇5號：檸檬
你是一個堅強而勇敢的人，作為完美主義者，你永遠不會滿意你的努力成果，總是對自己非常嚴格，就連對他人也很嚴格。但要記得，有時候必須適時地對他人放寬心胸，去接納不同的意見，並嘗試以更廣闊的視野建立關係。
＃選擇6號：蘋果
你是一個明事理的人，也因此讓人覺得十分值得信賴，時常在他人的糾紛中擔當調停的角色。你的性格十分溫柔，總能將愛及關懷平均分配給每個人。但這樣的你不擅長拒絕別人的要求，就算面對不合理而感到不舒服，也無法立馬拒絕。（編輯：陳雅雲）