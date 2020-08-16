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為何「婆媳問題」經常出現？知情人點破2面向：惡性循環

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-16 15:54:53

▲為何「婆媳不合」經常出現？知情人點破2面向。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 PhotoAC ）
▲為何「婆媳不合」經常出現？知情人點破2面向。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 PhotoAC ）
結婚或許是人生中男女雙方都重要的課題，但很多女人不敢結婚是因為害怕婆婆，又或者說，是害怕「婆媳問題」，因此近日就有網友在網路上表示疑惑，「為何『婆媳不合』經常出現？」沒想到就有知情人點破了2點面向來解釋緣由，直言「真的是惡性循環」，引起熱議。

▲結婚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲結婚。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
這位網友在網路論壇 PTT Gossiping 板上 PO 出一篇「為何婆媳常常有不合問題」的文章表示，「假設兩方都是正常健全家庭，雙方結合後，最常出現就是『婆媳問題』，相較於岳（父／母）婿問題比例大很多，難道一間房子不能存在兩個女人嗎？國外也是如此嗎？有沒有八卦？」此篇文章一出，立刻引起大量網友熱烈討論，更有結婚後的過來人指出緣由和問題，直點 2 面向，留言區蓋起高樓。

網友們紛紛表示「整家就媳婦是外來的人啊，換言之你住媳婦家的話，屁都不敢放」、「女人互相傷害」、「通常是因為兒子是媽寶」、「傳統家庭裡面男的跟廢物沒兩樣」、「就兩個女人都權勢慾重要爭主導權，不然其實根本很好相處」、「只要媳婦女婿不要太爭權的話，是能住在一起，所以個性很重要」、「一山不容二虎，企業都會避免多頭馬車了」。

▲媳婦覺得對先生負責就好了，婆婆卻要媳婦對公婆也負責。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自
▲媳婦覺得對先生負責就好了，婆婆卻要媳婦對公婆也負責。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 PhotoAC ）
更有結過婚的過來人點出2面向，分別為「傳統觀念」和「家庭負責範圍」，「傳統觀念問題，媳婦就是要聽婆婆的話」、「同角色定位就容易有衝突，相反管的事不一樣就不易生對立，而且所謂「正常家庭」的儒家思想裡，婆媳問題才大，儒家思想裡授權婆婆去壓迫媳婦，媳婦熬成婆就有報復心態，強調階級的儒家思想，本來就容易產生這種負面連鎖」、「因為婆婆和媳婦常常會住在一起，又有前輩後輩關係」、「大男人，媳婦熬成婆，婆又虐媳婦，代代相傳，惡性循環」、「媳婦覺得對先生負責就好了，婆婆卻要媳婦對公婆也負責」。（編輯：王柏文）

關鍵字

媳婦 婆婆 結婚 老公 家庭 婆媳問題 傳統觀念

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