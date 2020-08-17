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男友狂約異性聊天！女逼問出「10字警示」　眾曝驚人真相

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 08:18:09

▲一名女網友在《Dcard》論壇提到，男友交友圈廣，時常和異性單獨見面，決定敞開心房與男友商談，卻得到男友「10字警示」，貼文一出立刻引發熱議，大多網友看完卻狂勸原PO分手。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名女網友在《Dcard》論壇提到，男友交友圈廣，時常和異性單獨見面，決定敞開心房與男友商談，卻得到男友「10字警示」，貼文一出立刻引發熱議，大多網友看完卻狂勸原PO分手。（示意圖／翻攝自Pixabay）
男女雙方大多在交往過程中相處、磨合，才能確認兩人是否能攜手走向婚姻。16日一名女網友在《Dcard》論壇提到，男友交友圈廣，時常和異性單獨見面，決定敞開心房與男友商談，卻得到男友「10字警示」，貼文一出立刻引發熱議，大多網友看完卻狂勸原PO分手。

原PO表示，目前和男友兩人同居，不過男友的交友圈很廣，不論男女都相處得很好，某天原PO回家鄉時與男友通電話，男友告知晚上要和女性友人去酒吧，並解釋是跟哪個女性友人，原PO心想「應該待到酒吧駐唱結束就會散會了」，豈料男友直到凌晨4點才傳訊「到家了，晚安」，讓她不解直呼「到4點才回到家，而且只有他們兩個人，問他為什麼這麼『早』才回去，他說後來跟女生朋友去吃麥當勞聊聊天。」

▲一名女網友在《Dcard》論壇提到，男友交友圈廣，時常和異性單獨見面，決定敞開心房與男友商談，卻得到男友「10字警示」，貼文一出立刻引發熱議，大多網友看完卻狂勸原PO分手。（圖／翻攝自Dcard）
▲一名女網友在《Dcard》論壇提到，男友交友圈廣，時常和異性單獨見面，決定敞開心房與男友商談，卻得到男友「10字警示」，貼文一出立刻引發熱議，大多網友看完卻狂勸原PO分手。（圖／翻攝自Dcard）
還有一次，原PO比較晚下班回家，在門外聽見男友和女生的講話聲，一推開門進去，男友馬上把擴音關掉，直待通話結束後詢問跟誰講電話，男友才坦言是那個女性友人，還要約他下次放假和其他朋友一起去酒吧。原PO不甘示弱地說「我也要去」，男友卻回應「可是妳都不認識耶，是朋友他們包包廂，一人要繳500，妳去那邊也不會聊天、不會唱歌。」

▲一名女網友在《Dcard》論壇提到，男友交友圈廣，時常和異性單獨見面，決定敞開心房與男友商談，卻得到男友「10字警示」，貼文一出立刻引發熱議，大多網友看完卻狂勸原PO分手。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名女網友在《Dcard》論壇提到，男友交友圈廣，時常和異性單獨見面，決定敞開心房與男友商談，卻得到男友「10字警示」，貼文一出立刻引發熱議，大多網友看完卻狂勸原PO分手。（示意圖／翻攝自Pixabay）
當日睡前，兩人躺在床上聊了一下，原PO疑惑道「我覺得我們在一起到現在，你好像都不怎麼會避嫌，只要異性約你，你就會答應」，男友竟回「我都有告訴妳我跟誰出去，不要糾結這麼多好嗎？」原PO解釋「有時候甚至單獨出門，你那些異性朋友我都沒見過」，男友卻立刻要脅「妳越這樣，我越想偷偷來。」一語讓原PO感到十分無奈，也未多做回應。

貼文隨即引發眾人怒火，紛紛回應「有另一半就該懂得避嫌好嗎？他最後那句真的不ok，建議你離開他」、「我以男生的立場給予妳最良心的建議，好好看清，分手，我看過身邊不少這樣玩女生的，妳值得更好的」、「感覺在打預防針，其實已經偷偷來了」、「認真勸妳長痛不如短痛」、「根本就已經在偷偷來了啦」；不過，也有網友表示「我跟你的角色正好相反，但我是只有跟男生朋友正常吃個飯而已，正常時間到家，次數大概也就1、2次，而且不是單獨，但我男友很在意」。（編輯：賴詠璿）

關鍵字

男友 異性 酒吧 聊天 分手

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