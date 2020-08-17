🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

無敵準！最喜歡哪種口味的冰棒？揭露你的「交友性格」

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 09:50:58update2020-08-17 09:51:03

▲最喜歡哪種口味的冰棒？揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look Pretty 美日誌）
▲最喜歡哪種口味的冰棒？揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look Pretty 美日誌）

每個人的個性都不盡相同，當然在處事或人際交往上的態度也不太一樣，想知道你在交朋友時的性格是怎樣嗎？現在就透過一個簡單測驗來一探究竟吧！根據《Look Pretty 美日誌》報導，上圖中有4支冰棒，選出一支你最喜歡的口味，答案將秒解你的「交友性格」。

結果分析

A.巧克力口味

▲（圖／翻攝自）
▲選一支最喜歡的冰棒，揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look Pretty 美日誌

你是個喜歡熱鬧，個性開朗的人，最喜歡把身邊的朋友互相介紹，幫原本不同群體的朋友牽線，也因為你的好人緣，大家都蠻配合這樣的相處模式，當你的朋友總是有很多驚喜，貼心的你更是一位忠實的傾聽者，怪不得你會受到眾人的歡迎。

B.抹茶口味

▲選一支最喜歡的冰棒？揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look
▲選一支最喜歡的冰棒，揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look Pretty 美日誌）

你的個性比較沉穩內向，朋友都需要經過很長一段時間的「試用期」，在他們未走進你內心之前，你還是會表現得謙和有禮，直到那些人通過你的認定，才會把他們當成摯友，且這份友誼一定會長久延續。

C.西瓜口味

▲選一支最喜歡的冰棒？揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look
▲選一支最喜歡的冰棒，揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look Pretty 美日誌）

你的個性溫和儒雅，在群體中很隨和，你喜歡跟與自己背景相似的人認識，因為你認為生活圈、價值觀很重要，擁有差不多經歷的人對你來說，彼此的溝通跟想法上的交流會比較順利，因此，你的朋友久而久之就固定是那兩三個群體了。

D.芒果口味

▲選一支最喜歡的冰棒，揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look
▲選一支最喜歡的冰棒，揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look Pretty 美日誌）

你很喜歡藉由志趣相投的連結來跟朋友緊密聯繫，生活中也非常依賴那群朋友，把他們都規劃進自己的生命裡，但因為如此，你的朋友圈過於封閉，情緒的喜怒哀樂也都會因為朋友大起大落！（編輯：許苡晴）

關鍵字

口味 冰棒 交友性格 心理測驗

NOW民調中心

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答
看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

：羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽