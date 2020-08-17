無敵準！最喜歡哪種口味的冰棒？揭露你的「交友性格」

每個人的個性都不盡相同，當然在處事或人際交往上的態度也不太一樣，想知道你在交朋友時的性格是怎樣嗎？現在就透過一個簡單測驗來一探究竟吧！根據《Look Pretty 美日誌》報導，上圖中有4支冰棒，選出一支你最喜歡的口味，答案將秒解你的「交友性格」。





結果分析





A.巧克力口味



▲選一支最喜歡的冰棒，揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look Pretty 美日誌）

你是個喜歡熱鬧，個性開朗的人，最喜歡把身邊的朋友互相介紹，幫原本不同群體的朋友牽線，也因為你的好人緣，大家都蠻配合這樣的相處模式，當你的朋友總是有很多驚喜，貼心的你更是一位忠實的傾聽者，怪不得你會受到眾人的歡迎。





B.抹茶口味



▲選一支最喜歡的冰棒，揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look Pretty 美日誌）

你的個性比較沉穩內向，朋友都需要經過很長一段時間的「試用期」，在他們未走進你內心之前，你還是會表現得謙和有禮，直到那些人通過你的認定，才會把他們當成摯友，且這份友誼一定會長久延續。





C.西瓜口味



▲選一支最喜歡的冰棒，揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look Pretty 美日誌）

你的個性溫和儒雅，在群體中很隨和，你喜歡跟與自己背景相似的人認識，因為你認為生活圈、價值觀很重要，擁有差不多經歷的人對你來說，彼此的溝通跟想法上的交流會比較順利，因此，你的朋友久而久之就固定是那兩三個群體了。





D.芒果口味



▲選一支最喜歡的冰棒，揭露你的「交友性格」。（圖／翻攝自Look Pretty 美日誌）

你很喜歡藉由志趣相投的連結來跟朋友緊密聯繫，生活中也非常依賴那群朋友，把他們都規劃進自己的生命裡，但因為如此，你的朋友圈過於封閉，情緒的喜怒哀樂也都會因為朋友大起大落！（編輯：許苡晴）



