超多地方有口罩台人卻喊難買？眾曝「真相」打臉：幾張嘴

原PO在PTT貼文指出「撇除某幾間大廠出一些鮮豔亮麗的顏色要搶外，連鎖店其實普通款都都還蠻好買的，實體還是網路，其實都蠻輕鬆買的，我看價錢也都一整盒299，一片大概6元，其實跟實名制差不多。」
「甚至有時候買太多盒會覺得我買這麼多幹嘛... 50片1盒，一個人使用 ，連續整個月每天都戴1片每天都拋棄，可以戴快2個月欸...買一堆是要幹嘛？真的是不懂大家說難買的定義」。
貼文一出，網友紛紛回應「到底哪裡好買啊？就是連一盒都搶不到啊」、「網購頁面點進去不到一分鐘就全賣光...」、「問店員，店員都說一進貨就賣光」、「沒好買，大部分產量是被政府徵收的，少部分才到市場賣，而且會囤的人還是繼續買，所以才買不到」、「根本買不到，一堆人買三五百片，不知道是有幾張嘴啦」。
綜合網友意見，多數人認為現在口罩難買的原因在於，多數的口罩仍然因為藥局實名制延續，政府徵收部分口罩，因此流動在市面上的口罩本身數量有限，而不少人不斷囤積口罩，導致需要的人反而完全買不到；而對於囤積口罩一事，行政院日前也回應「政府倉儲裡還保持3億片以上的口罩，呼籲民眾無需刻意囤貨。」（編輯：張嘉哲）
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