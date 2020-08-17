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男喊「女友就像空氣」！她一聽心碎了　真相卻閃瞎全場

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 11:46:01

▲一名女網友指出，自己有一個交往1年多的男友，但近期向對方詢問「為什麼和我在一起？」卻得到傻眼的答案。（示意圖，非當事人／翻攝Pexels）
▲一名女網友指出，自己有一個交往1年多的男友，但近期向對方詢問「為什麼和我在一起？」卻得到傻眼的答案。（示意圖，非當事人／翻攝Pexels）
男女朋友之間該如何相處，一直以來都是一門相當困難的課題。對此，就有女網友指出，自己有一個交往一年多的男友，但對方就指出自己就如同「空氣」一般，讓她十分難受。不過男友也趕緊解釋了真正理由後，讓不少鄉民閃瞎了眼。

原PO於PTT Boy-Girl板上發文，表示自己有一個交往一年多的男友，對方是一個擅長邏輯思考、理性分析的人，但卻非常不善於表達自己的情感。而原PO也坦言，男友時常說不出到底喜歡自己什麼，因此總讓她備感挫折。

某天她就鼓起勇氣，詢問男友「你為什麼要和我交往？」然而，面對這個問題，男友就回答：「我沒想那麼多欸」，模糊不清的答案也讓原PO開始擔憂兩人之間的情感是否能夠持續。

▲男友當眾掀衣害露奶稱「開玩笑」　她溝通無效怒分手。（示意圖／pixabay）
▲原PO有一個交往1年多的男友，但近期向對方詢問「為什麼和我在一起？」卻得到傻眼的答案。（示意圖，非當事人／翻攝pixabay）
不過，讓她更傻眼的是，男友在睡前終於講出真正原因，但其卻坦言「因為妳就像空氣一樣，有妳、沒妳都一樣」。聽到的當下，原PO就傻眼直呼「我聽到了什麼？現在是打算分手嗎？一開始說沒想那麼多就隨便地跟我交往，現在說我就像空氣那樣，不是說沒有我活不下去喔！是有沒有我，都沒差？那你為什麼要跟我在一起？」

正當她感到困惑時，男友也趕緊解釋，表示這個世界對自己來說資訊量與刺激太多，不管面對任何人包括父母，都無法放鬆做自己，「也因此，他想找個如空氣一樣的伴侶，讓他可以在關係中仍然保有自己」。

原PO一聽後也立馬理解，「他想說的其實是，『和妳相處，我覺得很舒服自在，即便狀態不好的時候，待在妳身邊讓我感到安心，因為，我可以做自己』」。不過對於男友的話難以理解，她也搞笑直呼「世界上哪個女生聽到男友說自己像空氣會開心啦！我也是費勁洪荒之力去翻譯了..哎，昨晚不知死了多少腦細胞」。

▲原PO指出，交往一男多的男友稱自己就像空氣一樣，但原因曝光後，卻讓她十分感動。（圖／翻攝PTT）
▲原PO指出，交往一男多的男友稱自己就像空氣一樣，但原因曝光後，卻讓她十分感動。（圖／翻攝PTT）
貼文一曝光後，瞬間就引來許多網友討論，不少人也被兩人間的故事閃瞎了眼，「我眼睛呢......算了，這麼閃反正已經不需要了....」、「我看不到內文」、「這麼晚還丟閃光彈」。除此之外，也有鄉民大讚直呼「妳男友辭不達意，很可愛」、「他很幸運遇到你，不然其他女生應該氣噗噗，然後安撫不好就分了」、「相處舒服真的很重要，但很多人不知道，以為轟轟烈烈才是愛情」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

空氣 男友 情侶 溝通 交往

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