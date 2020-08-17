當工讀生反而比正職崩潰？女抖出「暗黑原因」：心虛到爆

該名網友在Dcard發文指出，還是大學生的她最近找到一份新打工，前期的領的是基本時薪158，但做了半年後，老闆卻已經加給到時薪300，並說道「這份工作性質趨於緊張有時候也會很忙碌，但對於自己領的時薪卻覺得十分心虛，一方面是懷疑自己根本沒有那麼好，沒有資格領那麼多，一方面是怕自己做錯事會讓老闆後悔賞識自己」。
原PO隨後也在文中表示，自己很喜歡這份工作，但有時會少根筋或忘東忘西，加薪後雖沒有犯過特別嚴重的錯誤，但工作時還是會非常緊張，最後她也在貼文中提問「請問會心虛是正常的嗎？要怎麼調適自己怕犯錯的情緒，越是緊張好像越容易做錯」。
貼文一出，吸引許多網友留言表示，「老闆願意肯定妳了，妳也多給自己肯定吧」、「就想辦法督促自己變得更好就可以了」、「什麼打工這麼猛」、「老闆真的很敢給」、「老闆給你就收，頂多以後走不掉」。
事實上，原PO在打工時產生的焦慮、否定自己的情緒，可能是一種名為「冒牌者症候群」的心理現象，它會讓有實力證明自己能力的人，在得到應有的回饋後，產生「我不配」的想法，並把成功解釋為運氣好，若面對到此種現象時，應該要多和自己對話，找到方式從內在肯定自己，提升自我的信心。（實習編輯：張志浩）