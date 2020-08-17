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當工讀生反而比正職崩潰？女抖出「暗黑原因」：心虛到爆

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 12:32:54update2020-08-17 12:33:46

▲不少人在大學時期都有打工的經驗，但近日有網友表示其實打工比正職壓力還大的故事。(示意圖／翻攝自 pixabay )
▲不少人在大學時期都有打工的經驗，但近日有網友表示其實打工比正職壓力還大的故事。(示意圖／翻攝自 pixabay )
利用課餘時間打工已成為現在大學生的常態，不少人藉此提前適應未來的職場環境，並在打工中賺取自己的生活費，但許多工讀生工作內容相當繁雜，有時需要比正職處理更多事物，遇到這種情形時，雇主也會按情況調漲時薪，但近日卻有網友因加薪太高，所以在網上發文分享自己因「領很多」壓力很大的心情，貼文引發網友熱議。

該名網友在Dcard發文指出，還是大學生的她最近找到一份新打工，前期的領的是基本時薪158，但做了半年後，老闆卻已經加給到時薪300，並說道「這份工作性質趨於緊張有時候也會很忙碌，但對於自己領的時薪卻覺得十分心虛，一方面是懷疑自己根本沒有那麼好，沒有資格領那麼多，一方面是怕自己做錯事會讓老闆後悔賞識自己」。

▲網友表示自己因為被調整薪水過高，而感到龐大壓力。（圖／翻攝
▲網友表示自己因為被調整薪水過高，而感到龐大壓力。（圖／翻攝 Pixabay ）
原PO隨後也在文中表示，自己很喜歡這份工作，但有時會少根筋或忘東忘西，加薪後雖沒有犯過特別嚴重的錯誤，但工作時還是會非常緊張，最後她也在貼文中提問「請問會心虛是正常的嗎？要怎麼調適自己怕犯錯的情緒，越是緊張好像越容易做錯」。

貼文一出，吸引許多網友留言表示，「老闆願意肯定妳了，妳也多給自己肯定吧」、「就想辦法督促自己變得更好就可以了」、「什麼打工這麼猛」、「老闆真的很敢給」、「老闆給你就收，頂多以後走不掉」。

事實上，原PO在打工時產生的焦慮、否定自己的情緒，可能是一種名為「冒牌者症候群」的心理現象，它會讓有實力證明自己能力的人，在得到應有的回饋後，產生「我不配」的想法，並把成功解釋為運氣好，若面對到此種現象時，應該要多和自己對話，找到方式從內在肯定自己，提升自我的信心。（實習編輯：張志浩）

關鍵字

時薪 正職 工讀生 薪水 上班族 打工

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