加油哥「賓士c300」被砸？擋風玻璃全碎照曝　警方回應了

網友在《爆廢公社》分享一張照片並表示，疑似是最近很紅的賓士「c300」被砸，從照片可以看出，車子的後擋風玻璃全碎，很明顯就是曾經遭到外力重擊，而原PO也在文末註明照片是賴群轉傳，不知道是真是假。
許多網友看到也紛紛回應，「是自以為正義嗎?」、「不是車主的問題，還砸他車？」、「同一台嗎?」、「難道被機會教育了」、「鄉民的正義！」、「會不會太誇張，動用私刑」、「車子真的不能亂借」、「這就太過頭了吧 」、「人品不好是個人問題，但砸車太過頭了」、「還是請朋友出來澄清吧」、「趕快把車牌換了吧」。
事件的開始是，新北樹林1處中油加油站發生的，該賓士車原先表示「98加滿」，要付錢時卻稱「只要加300」，付完錢就直接離開，讓加油站打工的媽媽擔心自己慘賠，事後車主也出面道歉，自己將車借給朋友開，也對事情的發生感到抱歉，已經親自到加油站將剩餘的1209元費用結清。
事件爆發後，不少網友會拍下它的蹤跡，離奇的是今早才有網友在高速公路拍到這台賓士，而中午又有民眾發出該車被砸的照片。至於是否真的是這台具爭議的c300被砸車，根據《ETtoday》報導，三峽派出所回應，本照片為今年3月分在本轄介壽路一段與長泰街口，該車主與朋友發生口角糾紛，遭朋友一時氣憤打破後車窗玻璃照片，本所到場處理惟陳姓車主雙方和解不提毀損告訴，本所依歸定處理備查，經聯繫車主本照片為舊照片目前車輛完好使用中。（編輯：許智超）