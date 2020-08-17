🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

加油哥「賓士c300」被砸？擋風玻璃全碎照曝　警方回應了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 15:59:27update2020-08-17 16:06:29

▲網友在臉書發出一張照片，一台賓士車後擋風玻璃全被砸碎，疑似是近日很紅的加油哥所開的賓士「c300」。（圖／翻攝爆怨公社）
▲網友在臉書發出一張照片，一台賓士車後擋風玻璃全被砸碎，疑似是近日很紅的加油哥所開的賓士「c300」。（圖／翻攝爆怨公社）
近期引人關注的話題「c300哥」，在加油站要求98加滿，要付錢時卻稱「只要加300」，最後只付300元就直接走人，引發爭議。車主也在事後回應並道歉，而今（18）日就有網友在臉書發文，疑似遇到這台車被砸，貼文一出也引起熱議

網友在《爆廢公社》分享一張照片並表示，疑似是最近很紅的賓士「c300」被砸，從照片可以看出，車子的後擋風玻璃全碎，很明顯就是曾經遭到外力重擊，而原PO也在文末註明照片是賴群轉傳，不知道是真是假。

▲網友在《爆廢公社》分享一張照片並表示，疑似是最近很紅的賓士「c300」被砸窗。（圖／翻攝自《爆料公社》
▲網友在《爆廢公社》分享一張照片並表示，疑似是最近很紅的賓士「c300」被砸車。（圖／翻攝自《爆料公社》 ）
許多網友看到也紛紛回應，「是自以為正義嗎?」、「不是車主的問題，還砸他車？」、「同一台嗎?」、「難道被機會教育了」、「鄉民的正義！」、「會不會太誇張，動用私刑」、「車子真的不能亂借」、「這就太過頭了吧 」、「人品不好是個人問題，但砸車太過頭了」、「還是請朋友出來澄清吧」、「趕快把車牌換了吧」。

事件的開始是，新北樹林1處中油加油站發生的，該賓士車原先表示「98加滿」，要付錢時卻稱「只要加300」，付完錢就直接離開，讓加油站打工的媽媽擔心自己慘賠，事後車主也出面道歉，自己將車借給朋友開，也對事情的發生感到抱歉，已經親自到加油站將剩餘的1209元費用結清。

事件爆發後，不少網友會拍下它的蹤跡，離奇的是今早才有網友在高速公路拍到這台賓士，而中午又有民眾發出該車被砸的照片。至於是否真的是這台具爭議的c300被砸車，根據《ETtoday》報導，三峽派出所回應，本照片為今年3月分在本轄介壽路一段與長泰街口，該車主與朋友發生口角糾紛，遭朋友一時氣憤打破後車窗玻璃照片，本所到場處理惟陳姓車主雙方和解不提毀損告訴，本所依歸定處理備查，經聯繫車主本照片為舊照片目前車輛完好使用中。（編輯：許智超）

關鍵字

賓士 砸爛 後擋風玻璃 加油站 300哥

NOW民調中心

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答
跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

跟得上流行嗎！2020網路爆紅用語，您聽過哪些？

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

羅霈穎死因出爐！藥物混用意外猝死 究竟服用藥物正確觀念有哪些？

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

一點也不恐怖！這種「人鬼戀」我可以！盤點８部超夯鬼韓劇推薦！

[PR]通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

通路「口罩開賣時間」懶人包！屈臣氏、大樹藥局14號接連賣

[PR]港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

港區國安法／港警大動作逮捕黎智英等人 香港新聞自由末日？

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

【後篇】除了戴頭套外，回家該如何居家照護術後毛寶貝呢？！

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

高雄市長補選慘敗　侯友宜：總有一天努力會被看見

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

藝FUN券2.0來了！這三種人走進超商就能申請！ 使用方法、領取方式一次看

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

不運動不禁食照樣瘦！6款清腸胃蔬果汁　「正確時間」喝身材小一號

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽