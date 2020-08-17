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朋友二次結婚包1600元被嫌少！全場狂喊「行情」：別被騙

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 14:26:40update2020-08-17 18:05:46

▲近日有網友表示，朋友即將二度結婚，沒想到送上1600元的紅包竟被嫌棄。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲近日有網友表示，朋友即將二度結婚，沒想到送上1600元的紅包竟被嫌棄。（示意圖／翻攝Pixabay）
結婚的時候總是會邀請親朋好友一起來婚禮，到了朋友要結婚時後，通常也會回禮，但若遇到朋友第二次結婚應該怎辦呢？近日，就有網友討論「一位友人第二次結婚，但因為有事情不能到場，便包了個1600元的紅包，沒想到結局讓他超傻眼」，貼文也引發熱議。

原PO在「爆怨公社」貼文指出「我真的快抓狂了！沒看過紅包用討的，第一次奉上不多不少也有3600元，我們結婚去看本子，也有看到你的名字，現在這是你第二段幸福，你還是炸我老公，我們很開心你找到幸福，但當天有事不能到，意思匯個1600元當紅包，竟然還被嫌棄？」

▲網友表示，自己因為不能到場，因此使用匯款1600元的方式包紅包，但竟被對方嫌棄不懂行情。（示意圖／NOWnews資料圖）
▲網友表示，自己因為不能到場，因此使用匯款1600元的方式包紅包，但竟被對方嫌棄不懂行情。（示意圖／NOWnews資料圖）
「現在是我們欠你嗎？還跟我老公說算了！原來我老公也就這樣子？到底有沒有搞錯啊，沒到場不然要包多少，再說你們畢業後聯絡我先生都是要推薦東西的，請問是交情很好嗎？我們也沒拿任何餅，不要以為我老公好欺負，他老婆我！脾氣火爆！不好商量」。

貼文一出，網友紛紛回應「二次結婚的我一概不包」、「二婚還要紅包，這臉皮還真厚」、「沒任何交情就不用包了，何況還是再婚，真無言」、「第二次沒有在收紅包的」、「一般再婚是不收紅包，而且只會偷偷的嫁，自家人吃一吃而已」、「我會說這次妳結婚，我沒空就不包了，下次妳結婚我人一定到」、「二婚哪有人再收紅包的」、「二婚包啥紅包啊，誰知道會不會三婚」、「別被騙啊，二婚根本沒啥人在包的，真正跟你交情好哪會在意二婚紅包」。

另外，也有專業網友回應「一般再婚只會邀請摯親好友共同吃飯，也不會再邀請各路同學及普通交情的人，通常是看交情，但即便有包，主人家也不會收，主要是一個祝福，畢竟嚴格來說再婚不全然是好事」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字

金額 再婚 結婚 行情 紅包 婚宴

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