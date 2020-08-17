朋友二次結婚包1600元被嫌少！全場狂喊「行情」：別被騙

原PO在「爆怨公社」貼文指出「我真的快抓狂了！沒看過紅包用討的，第一次奉上不多不少也有3600元，我們結婚去看本子，也有看到你的名字，現在這是你第二段幸福，你還是炸我老公，我們很開心你找到幸福，但當天有事不能到，意思匯個1600元當紅包，竟然還被嫌棄？」
「現在是我們欠你嗎？還跟我老公說算了！原來我老公也就這樣子？到底有沒有搞錯啊，沒到場不然要包多少，再說你們畢業後聯絡我先生都是要推薦東西的，請問是交情很好嗎？我們也沒拿任何餅，不要以為我老公好欺負，他老婆我！脾氣火爆！不好商量」。
貼文一出，網友紛紛回應「二次結婚的我一概不包」、「二婚還要紅包，這臉皮還真厚」、「沒任何交情就不用包了，何況還是再婚，真無言」、「第二次沒有在收紅包的」、「一般再婚是不收紅包，而且只會偷偷的嫁，自家人吃一吃而已」、「我會說這次妳結婚，我沒空就不包了，下次妳結婚我人一定到」、「二婚哪有人再收紅包的」、「二婚包啥紅包啊，誰知道會不會三婚」、「別被騙啊，二婚根本沒啥人在包的，真正跟你交情好哪會在意二婚紅包」。
另外，也有專業網友回應「一般再婚只會邀請摯親好友共同吃飯，也不會再邀請各路同學及普通交情的人，通常是看交情，但即便有包，主人家也不會收，主要是一個祝福，畢竟嚴格來說再婚不全然是好事」。（編輯：張嘉哲）