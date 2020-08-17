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伙食費一個月7500太高？大學生揭「真實心聲」：你怎能懂

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-17 15:51:50update2020-08-17 15:51:57

▲網友討論一個月七千五百元的伙食費到底夠不夠。（圖／取自pixabay）
▲網友討論一個月七千五百元的伙食費到底夠不夠。（圖／取自pixabay）
隨著台北的物價水漲船高，許多北漂族要面對的經濟壓力也越來越大，常常一個月努力賺來的薪水，在短短幾分鐘內，就為了匯出房租、水電和貸款等基本支出而失去一大半，因此如何有效分配能夠「自我控制」的花費也成為一大課題，近日就有網友在Dcard討論許多人對於一個月「伙食費」要7500元感到誇張，貼文引發熱議。

原PO在文中表示伙食費一個月7500元的話，合理推斷為每天早餐50元，中餐和晚餐各100元，並說道「這樣很高？尤其在台北和新竹，一碗滷肉飯都是35至40元起跳，就算只花100元也頂多是和便當打平而已」。

推算完北部可能的伙食花費後，原PO也分享了自己的北漂經驗，他表示「自己在台北工作，家在新竹，薪水還算可以，沒有特別控制預算，每月平均伙食費大約12000元上下 」。

▲原PO表示自己一個月的伙食費大約需要一萬二千元，並認為一個月七千五實在太低。（示意圖／翻攝自pixabay
▲原PO表示自己一個月的伙食費大約需要一萬二千元，並認為一個月七千五實在太低。（示意圖／翻攝自pixabay ）
貼文一出，引起網友熱烈留言表示，「7500哪有很誇張，根本超低」、「7500還好而已，但是12000很誇張」、「我還是大學生，有時候會吃到7500，尤其是那個月可能吃一兩餐貴的的話」、「學生時期有打工，下班大家還會去吃宵夜，一天四餐大概9000」、「我在高雄，一天伙食也要花200至300元」、「餐費真的省不下來」、「七千五在北部真的超低＝＝是有多邊緣阿...」、「家境比較不好的七千五算高啊，你又不是出生在這樣的家庭你怎能懂」。

綜合網路回應，大多人皆認為一個月7500元的伙食費不夠吃，不過仍有人會用盡一切方式只為了縮減餐費，而《NOWnews》也實際訪問一名北漂的詹同學，他表示「一個月伙食費7500元對他來說算很多，假日沒上班的時候會睡得比較晚，剛好一天就只吃晚餐，但若正常上課上班時，早餐加上午餐、晚餐花費約莫200元，整個月算下來大概才5000元，但每個人想法不同，只要不影響生活品質及身體就好」。（實習編輯：張志浩）

關鍵字

生活品質 薪水 伙食費 生活費 北漂族

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