考汽車駕照費用多少合理？過來人曝「黃金價格」：太扯了

原PO在文中以「駕訓班不問不知道，怎麼都這麼貴」開頭，並舉出南北部一些較具代表性的城市，其駕訓班自排車的收費價格，名列出新北約15000~16000元，桃園16000元，新竹17000元，台中13000-14000元，高雄13000-14000元，隨後作出結論「在北部考駕照比較不划算，要考駕照去南部便宜多」。
貼文一出，引起網友激烈熱議，有人認為南北收費差距主要在於地價的不同，並回應「這幾年地價漲的亂七八糟，尤其是工業用地」、「駕訓班需要租用大片土地，學費怎麼可能不漲」、「在台北學的話更貴」、「南部真的便宜很多」。
但比起收費「戰南北」，更多網友卻是將焦點放在考照費「今非昔比」的議題上，紛紛留言表示「雲林十幾年前我學不到6000」、「台中7年前8000」、「10幾年前考不用10000 現在怎漲成這樣，真的太扯了」、「實施考照新制後，學費大約漲了3000左右吧」、「只會越來越貴，兩萬的距離不遠了」、「越晚出生越晚考的真可憐」、「想當年我在台北花9000，一堆人笑我盤子」。
事實上，交通部公路總局有明定各區駕訓班的「不含代辦費」的收費標準，小型車班、大客、貨車班、聯結車班、小型車附掛拖車班的訓練費下限為8000元（台北市為9000元），上限為13500元（台北市和高雄市為14000元），另外，小型車逕升大客車訓練費收費下限為8000元，上限則為 14,500元。（實習編輯：張志浩）