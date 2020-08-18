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考汽車駕照費用多少合理？過來人曝「黃金價格」：太扯了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 06:00:00

▲不少人成年後，都會考取機、汽車駕照，但隨著時代變遷，考照的費用也越來越高。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
▲不少人成年後，都會考取機、汽車駕照，但隨著時代變遷，考照的費用也越來越高。（示意圖／翻攝 Pixabay ）
隨著暑假汽車考照熱季的來臨，許多人都會利用空檔到駕訓班上課，不過近年駕訓班所需的花費節節攀升，考生負擔也越來越大，近日就有網友在PTT上發文討論駕訓班收費金額差異，貼文引發網友熱烈討論。

原PO在文中以「駕訓班不問不知道，怎麼都這麼貴」開頭，並舉出南北部一些較具代表性的城市，其駕訓班自排車的收費價格，名列出新北約15000~16000元，桃園16000元，新竹17000元，台中13000-14000元，高雄13000-14000元，隨後作出結論「在北部考駕照比較不划算，要考駕照去南部便宜多」。

▲網友討論駕訓班費用的問題。（圖／翻攝PTT）
▲網友討論駕訓班費用的問題。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，引起網友激烈熱議，有人認為南北收費差距主要在於地價的不同，並回應「這幾年地價漲的亂七八糟，尤其是工業用地」、「駕訓班需要租用大片土地，學費怎麼可能不漲」、「在台北學的話更貴」、「南部真的便宜很多」。

但比起收費「戰南北」，更多網友卻是將焦點放在考照費「今非昔比」的議題上，紛紛留言表示「雲林十幾年前我學不到6000」、「台中7年前8000」、「10幾年前考不用10000 現在怎漲成這樣，真的太扯了」、「實施考照新制後，學費大約漲了3000左右吧」、「只會越來越貴，兩萬的距離不遠了」、「越晚出生越晚考的真可憐」、「想當年我在台北花9000，一堆人笑我盤子」。

事實上，交通部公路總局有明定各區駕訓班的「不含代辦費」的收費標準，小型車班、大客、貨車班、聯結車班、小型車附掛拖車班的訓練費下限為8000元（台北市為9000元），上限為13500元（台北市和高雄市為14000元），另外，小型車逕升大客車訓練費收費下限為8000元，上限則為 14,500元。（實習編輯：張志浩）

關鍵字

自排 汽車駕照 費用 考駕照 駕訓班 手排

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