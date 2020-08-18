30歲後單身生活啥樣子？過來人「超寫實還原」　全場哭爆

原PO表示，自己再過幾年也要30歲了，感慨道「一樣是單身，學生時期跟出社會後感覺還是差很多，畢竟身邊會慢慢開始有人成家立業」，不禁好奇「30歲以後的單身，下班生活大概都是什麼樣子？」
對此，一名網友回應貼文分享自己的日常，首先在下班時間塞在機車道，下雨又更痛苦，有龜速的三寶，公車又開得一個比一個快，附近有補習班，小吃街又都是一堆臨停，只能騎去快車道，然後又被叭。越多人排隊的店，越不想去吃，寧願吃沒那麼好吃的，也不願去吃好吃但是需要排隊的，外帶或是內用基本上很看心情，有時候想邊看電視邊吃晚餐就外帶，有時懶得丟垃圾就直接內用。
買完或是吃完後，騎車回家，打開信箱，查看有沒有要繳費的單子又來了，手機費、網路費 水費、電費、瓦斯費、信用卡費、保險費、管理費之類的，整理一下放在鞋櫃，隔天出門順便繳。衣服拿去洗，順便洗個澡，換回居家服，看看YouTube，看看《關鍵時刻》，逛逛八卦版，打開steam或是網站，看看有什麼特價的遊戲，卻根本也不想玩，也不知道有沒有時間玩，可是就直接買了，打開手遊把體力耗一耗，關掉，打開YouTube放著新聞台，其實也不是想看新聞，就只是想要有個人聲。
若遇到加班的話，回家看信箱有什麼要繳的費用拿一拿，直接拿去超商繳，沒有便當就買個泡麵，順便買個麵包吐司跟咖啡當明天早餐，休息一下，10點半躺在床上準備睡覺，想著明天需要辦的事情，想著最近可能會有的費用，想著摩托車好像有異音了，想著同事似乎過得不錯，想著上司感覺很爽，想著似乎很久沒有回去看家人了，想著自己買的遊戲好像越來越多，結果根本連玩都沒玩，想著前幾天刷臉書，看到以前喜歡的女生在高調曬恩愛瘋狂打卡，想著自己完全沒資產，要這樣混多久，想著是不是一生就這樣了，想著想著就醒來了，繼續騎著車去上班，然後下班。
一段樸實的下班生活敘述，卻讓許多網友看完感到心有戚戚焉，流淚表示「我哭了，感覺很絕望」、「寫實的平凡」、「淚推，打開電視想要有個人聲，嗚嗚」、「QQ不要觀察我啦」、「難過留下眼淚」、「笑著笑著就哭了」、「好寫實地描繪我的人生」。（編輯：賴詠璿）