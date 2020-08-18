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小情侶半夜想出遊！媽一看「約會地點」秒臉綠：拜託不要

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 11:27:17update2020-08-18 11:52:15

▲一名女網友指出，自己近期計畫和男友夜間出遊，但媽媽一看約會地點卻極力阻止。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
▲一名女網友指出，自己近期計畫和男友夜間出遊，但媽媽一看約會地點卻極力阻止。（示意圖，非當事人／翻攝Pixabay）
不少熱戀中的小情侶，總是會計劃兩人一同出遊，以此來培養彼此間的情誼。不過，就有女網友指出，自己最近計畫和男友一同夜間出遊，沒想到母親一看到約會地點，就瘋狂秒勸放棄，讓她無言直呼「真的很想去看看」。

原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己是彰化人，近期聽聞八卦山上有漂亮的燈裝飾，旅客能在晚間散步觀賞，而她就跟家人提到想和男友一起去走走。但到了隔天，她準備和男友出遊時，沒想到媽媽卻傳了訊息說道：「未婚男女不要約去八卦山，所以你們不要去八卦山哦」。

▲網友媽媽一知道兩人要去八卦山後，就極力阻止。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲網友媽媽一知道兩人要去八卦山後，就極力阻止。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
看到媽媽急切的訊息，原PO也無言回應「雖然當天本來就沒打算要去啦！不過我真的很想去看看，也因為這樣，只好放棄了」。不過她也回憶，指出自己和前面兩任男友都曾到八卦山走走，最後結局都是分手收場，「到底是巧合呢？還是八卦山的安排？為了往後的幸福，就當寧可信其有不可信其無了」。

▲原PO指出，自己和男友計畫到彰化八卦山出遊，沒想到去被媽媽極力阻止。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
▲原PO指出，自己和男友計畫到彰化八卦山出遊，沒想到去被媽媽極力阻止。（圖／翻攝爆怨公社臉書）
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，「看來岳母對未來女婿滿意」、「這是真的……男女朋友最好不要去八卦山，我就是不信邪，前2任都去了……就……被戴綠帽了」、「彰化人+1，去過八卦山，跟當時的男友後來分手」。

但也有人不信邪，直言「這只是迷信而已啦」、「分手是男女之間的問題，大佛說：我躺著也中槍」、「八卦山：躺著也中槍」、「三四年前去過，還沒分手」、「會分手就是會分手，別牽拖八卦山」。

事實上，彰化八卦山被封為是「情侶禁地」，當地一直有許多靈異傳說和禁忌，甚至被謠傳只要有戀人造訪就會分手 ，但大佛寺管委會就曾出面闢謠，強調根本沒有什麼拆散情侶這回事，都是子虛烏有，更希望大家別相信沒根據的說法，免得自己嚇自己。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

情侶 夜遊 八卦山 迷信 分手

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