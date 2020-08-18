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他一提吃飯要AA制！女友臉色秒鐵青　結局神逆轉全場跪了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 17:04:15

▲一名網友指出，自己和女友出遊都是秉持AA制的付錢方式，但某日如同往常向女友要求費用時，卻得到女友不滿的回應。（示意圖，與本文無關／pixabay）
▲一名網友指出，自己和女友出遊都是秉持AA制的付錢方式，但某日如同往常向女友要求費用時，卻得到女友不滿的回應。（示意圖，與本文無關／pixabay）
男女出門約會，到底該採取哪種付錢方式，一直以來都是熱門話題，其中AA制近期就在網路上掀起一陣熱議。不過，就有網友指出，自己和交往一年多的女友每次出遊都秉持AA制的付錢方式，但某次要求女友付錢時，對方一聽臉色秒鐵青，更不滿直呼「我真的很討厭！」但結局一曝光後，卻讓不少人看傻了眼。

原PO於《Dcard》上發文，表示自己和交往一年多的女友出去都是自己出自己的，「從來沒有佔對方便宜的習慣，就連買25塊飲料兩個人一起喝，我也會先主動拿13塊出來，絕不積欠任何金錢款項」。他認為兩人交往明白又乾淨，對於這樣的感情關係很滿意。

但某日自己和女友去吃燒肉時，他就先行結帳，他事後也跟女友指出要平分收費，沒想到對方一聽卻臉色突然鐵青，更憤怒直呼「我真的很討厭跟你每次在那邊AA制，連吃一頓燒肉你都要細分成這樣，不覺得自己很扯嗎，連停機車20/HR，你都要跟我拿10塊，我真的不能接受....」。

然而，女友下秒卻提議「算了吧....以後都我付吧....你也別付了....想到就煩。」聽到這樣的話，也讓原PO興奮大喊「終於，我這輩子不用再AA制了！餘生就讓女朋友養了。」

▲原PO指出，自己女友決定以後吃飯錢都由她出。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO指出，自己女友決定以後吃飯錢都由她出。（圖／翻攝Dcard）
貼文一曝光後，瞬間就引來許多網友討論，不少人也震驚留言，「我原本以為是分手當結局，結果竟然不是」、「我期待的分手情節...from單身狗的怨念」、「不錯啊，女友很愛你，相信原po一定也有其它過人的地方，才讓女友願意這麼做。以後要更努力在金錢以外的地方對女友好，兩人一起甜甜蜜蜜哦」、「這個女朋友可以娶了，也太棒了」。

但也有網友直言，「結局到底是好是壞我實在分不太出來…希望她是真的甘願這樣做吧！但是也拜託你不要真的以後都完全讓女友出錢啦…」、「如果你認真不是反串我會蠻傻眼的，不是覺得男生就該多付，我也覺得AA制很合理，而是你的心態感覺就是終於不用付錢了可以靠女友很爽，讓人感覺有點廢」、「個人覺得互相請客比較舒服，這頓你請，下頓她請」、「還當真啊？過陣子女朋友跟別人跑了就別哭」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

AA制 情侶 價值觀 交往 約會

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