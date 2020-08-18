男賣二手車給朋友！1個月後遭退回　「車廂」打開傻了　

原PO在《PTT》上表示，自己有一台騎了兩年多的機車，而前陣子朋友想買二手機車，只是要代步用的，而原PO剛好想要換車，於是便宜賣給他，結果大概半個月過去，他開始抱怨車子有異音問題，想要把機車退還給原PO。
原PO指出，這個問題很多二手車都有，他依然堅持不只這樣，還繼續說「剎車反應不靈敏，避震過坑洞的時候非常可怕」，原PO事前也告知他，這台是單避震不可調，他還是要買，也說有問題可以去車行看怎麼調整，現在他卻要我當作租車，以半個月算個價碼給他，並且把機車還回來，但我都盡量找藉口拒絕。
接著原PO提到，又過了一個多月，他還是要把機車退還，決定朋友一場，當初2萬賣他，就退他1萬6千元，剩下4千元就當作是租車的錢，結果朋友的反應相當激動，拿到車時發現上面多了一些刮痕，而且車廂裡有一大疊紙錢跟好幾張紅包，原PO說「傻眼，4千元太貴嗎?沒想到因為這個，連朋友都不用做了」。
許多網友也紛紛回應，「其實我不會讓他退車，你做人太好了」、「買賣二手車就是這樣，糾紛一堆」、「買賣盡量不要找親朋好友」、「想了一下覺得這朋友有點扯」、「真的是談錢傷感情」、「賣車寧願給車行收，也不要賣給認識的」、「很多人都不想賣給認識的，就是怕這樣」、「撒紙錢是詛咒嗎」、「紙錢太誇張了」。（編輯：許智超）