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政府囤3億口罩卻不給民眾用？網曝「一關鍵」：不懂裝懂

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-18 16:50:21

▲隨著新冠肺炎疫情在台灣微幅升溫，導致口罩近日買氣大增，不少人開始抱怨買不到盒裝口罩。（圖／讀者提供）
▲隨著新冠肺炎疫情在台灣微幅升溫，導致口罩近日買氣大增，不少人開始抱怨買不到盒裝口罩。（圖／讀者提供）
台灣近日因為疫情微幅升溫，導致民眾防疫意識提高，不少人又開始購買口罩，不過由於目前政府持續徵收國內口罩廠，導致在市面上流通的口罩數量，並不能滿足所有人的需求。對此，就有網友討論「政府囤積那麼多口罩不給民眾用是怎樣？」貼文引發熱議。

原PO在《口罩現貨資訊專區》貼文指出「政府說他們還有三億口罩，要大家不要擔心，但現在就買不到口罩，為什麼不把這些口罩拿出來給大家用啊？放在倉庫裡面是要幹嘛？」

▲經濟部日前特別公開政府倉儲裡的口罩照片，並強調目前國家的口罩庫存還有近3億。（圖／經濟部提供）
▲經濟部日前特別公開政府倉儲裡的口罩照片，並強調目前國家的口罩庫存還有近3億。（圖／經濟部提供）
貼文一出，網友紛紛回應「那些是應急要用的啊，因應疫情」、「應急用阿，開放也只是讓更多人為囤而囤」、「開放了，有些足夠的還是狂買，反而疫情需要卻沒有備戰口罩」、「一堆人狂買又不戴阿，開放了，需要的人也拿不到，不懂裝懂一直要政府釋出這三億片的人才瞎」、「現在政府有開放自由購買口罩，你如果不挑牌子不挑顏色其實算是很好買的，何必一定要政府釋出這三億片」。

而對於庫存三億片口罩一事，經濟部日前也公開政府倉儲裡口罩的照片，強調目前國家的口罩庫存還有近3億，且口罩實名制也持續運作中，雖然不能挑顏色，但為防疫需求，大家要買都有得買，下半年廠商仍然會繼續生產，口罩徵用的固定量也會持續，讓大家都買得到口罩。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

口罩 搶購 疫情 庫存 經濟部 新冠肺炎

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