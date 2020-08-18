政府囤3億口罩卻不給民眾用？網曝「一關鍵」：不懂裝懂

原PO在《口罩現貨資訊專區》貼文指出「政府說他們還有三億口罩，要大家不要擔心，但現在就買不到口罩，為什麼不把這些口罩拿出來給大家用啊？放在倉庫裡面是要幹嘛？」
貼文一出，網友紛紛回應「那些是應急要用的啊，因應疫情」、「應急用阿，開放也只是讓更多人為囤而囤」、「開放了，有些足夠的還是狂買，反而疫情需要卻沒有備戰口罩」、「一堆人狂買又不戴阿，開放了，需要的人也拿不到，不懂裝懂一直要政府釋出這三億片的人才瞎」、「現在政府有開放自由購買口罩，你如果不挑牌子不挑顏色其實算是很好買的，何必一定要政府釋出這三億片」。
而對於庫存三億片口罩一事，經濟部日前也公開政府倉儲裡口罩的照片，強調目前國家的口罩庫存還有近3億，且口罩實名制也持續運作中，雖然不能挑顏色，但為防疫需求，大家要買都有得買，下半年廠商仍然會繼續生產，口罩徵用的固定量也會持續，讓大家都買得到口罩。（編輯：張嘉哲）
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