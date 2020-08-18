女衝服務中心裝水還客訴員工！「理由」曝光眾愣住：太扯

原PO在《Dcard》上表示，她在某公家機關從事約聘人員，目前因為整修沒有對外開放，服務中心也暫時改成辦公區域，但飲水機還是有供民眾使用，若民眾要使用也會協助裝水，但卻有位民眾投書館長信箱，客訴上週五（14日）服務中心人員穿著「裸露」，不符合公家機關的形象。
原PO指出，當天穿著一件黑色削肩上衣，搭配黑色寬長褲，並有配一件格子外套，但這位民眾剛好看到原PO沒穿著外套的時候，導致這位民眾觀感不佳，因此投書客訴，原PO也提到，當時坐在位置上處理業務，從頭到尾沒有接觸民眾，也不是她上前服務這位民眾。
最後原PO提到，她只是一位約聘人員，穿著也不是露胸露股溝，哪裡不符合公務人員形象？若是自己來服務民眾，當然會選擇穿上外套服務民眾，而且服務態度、專業性才是需要民眾檢視的地方，怎麼會把重點放錯地方？導致主管要回覆民眾，又要開會檢討，也造成同事的麻煩「現在禁止穿著無袖上衣」。
許多網友也紛紛回應，「這位熱心民眾，會不會管太寬？」、「公家機關不意外」、「到處都是奧客」、「民眾不管你是約聘還正式，照樣客訴」、「滿好奇她裸露的定義在哪」、「真的閒閒沒事做」、「這樣真的是很衰」、「閉館還可以找到理由客訴，太扯了吧」、「好鬧喔，這樣也可以管」。（編輯：許智超）