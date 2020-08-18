女衝服務中心裝水還客訴員工！「理由」曝光眾愣住：太扯

原PO在《Dcard》上表示，她在某公家機關從事約聘人員，目前因為整修沒有對外開放，服務中心也暫時改成辦公區域，但飲水

▲原PO指出，當天穿著一件黑色削肩上衣，搭配黑色寬長褲，並有配一件格子外套，但這位民眾剛好看到原PO沒穿著外套的時候。（示意圖，圖中人物與當事人無關／翻攝自《Dcard》 ）