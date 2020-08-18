搭北捷電扶梯「站左側」遭羞辱！台大教授：總是要有人做

李茂生在臉書分享，13日時拿行李搭捷運趕台鐵到花蓮，在大安站轉乘搭電扶梯，重點在於他刻意站在左邊；電扶梯頗長，才搭了數秒，有位站在右側的女士突然開口，提醒他要有道德，「因為已經擋住左邊通道」。
李茂生一聽完便有點惱怒，並開始解釋「緊握扶手、站穩踏階」的意義，在於搭電扶梯快走或奔跑是件危險的事情，為保護自己也保護他人，不管左右站穩後就不要輕易移動。
沒想到該名女士卻開始想動用大眾的眼光來「道德羞辱」，開口就說：「我是沒關係啦，不過你要看看你後邊的人，每個人都在瞪你」；這樣的舉動也讓李茂生不解，「為何錯誤的『危險』習慣會變成大眾的『愚昧』道德」，不過他也想到繼續說太白的話會很傷人，所以選擇沈默繼續站在左邊，直到下了電扶梯。
李茂生最後也感嘆，以個人「緊握扶手、站穩踏階」的實踐，改變錯誤的、危險的習慣一事並不簡單，特別這個習慣還披上了謙讓道德的外衣時，更是困難，但總是要有人做，「縱然被羞辱，但被羞辱是必要的，因為沒有『被千夫所指的墮落』哪來的翻轉」。
此話題也在網路上引發熱烈討論，不少人贊同教授的看法，紛紛表示，「一堆人都以為左邊就要讓，真的可悲」、「站左邊的人沒錯啊，反而趕時間那樣走才危險」、「這的確有勇氣」、「其實很多人是右邊塞滿 ，不得不走左邊上去」、「研究早就證實了，尖峰時段，電扶梯左右都站人才能獲得最大運能」。
事實上，過去英國地鐵就曾對此做過實驗，兩側都站人比讓出左側通道的載客量提高四成。而台北捷運也早已取消搭電扶梯要靠右邊站的公告。（編輯：潘毅）