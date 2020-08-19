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開信箱見帳單被「1生物」啃爛！她崩潰求救　網一看傻眼

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 07:02:52update2020-08-19 07:02:57

▲一名女網友透露，老公日前開信箱驚見帳單被「1生物」啃爛，讓她不禁崩潰求救，而其他網友看後也傻眼了。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑2公社》）
▲一名女網友透露，老公日前開信箱驚見帳單被「1生物」啃爛，讓她不禁崩潰求救，而其他網友看後也傻眼了。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑2公社》）

連續下了幾天雷陣雨後，路上隨處可見蝸牛身影，不過，近日有女網友卻在臉書社團《爆笑2公社》分享，她老公日前到信箱收信時，竟驚見蝸牛躲在裡面，且她家的信件與帳單都被啃爛，讓她不禁崩潰大喊「救命喔...」而其他網友看後也全都愣住，直呼「是有多餓啦？」

原PO貼出照片表示，連下了幾天雷陣雨之後，蝸牛又來吃信了...「信箱裡好幾封信，就只吃我的電信帳單，這樣要怎麼向超商解釋和繳費啦！」她更透露，「老公說打開信箱一大兩小，傻眼！還拉了（留了）一堆半透明的便便還是黏液之類，全家很厲害，除了信封之外，連續吃『穿』了五張紙，簡直慘不忍睹...」這也讓她忍不住直呼「救命喔！」

▲女網友家的帳單被蝸牛啃爛。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑2公社》）
▲女網友家的帳單被蝸牛啃爛。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑2公社》）
▲女網友家的帳單被蝸牛啃爛。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑2公社》）
▲女網友家的帳單被蝸牛啃爛。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑2公社》）

畫面曝光，隨即掀起討論，網友紛紛留言「肚子真的很餓...」「是有多餓啦？」「蝸牛表示：真香阿」、「我也遇過...」「申請電子帳單吧...不然蝸牛餓起來是很可怕的」、「我現在才知道蝸牛會吃紙！」「蝸牛會吃紙？長知識了」、「這個其實很簡單，建議妳噴農藥，基本上只要噴過一次，蝸牛不會再出現，永久杜絕，我家那邊以前都雜草，下雨過，真的起碼看見50幾隻大蝸牛，然後噴過一次藥以後，大雨沖刷掉弄藥，過了好幾年都沒再看過然後一隻蝸牛了」、「蝸牛喜歡潮濕的地方，信箱可以開小洞通風，有積水的話，可以在下方開洞洩水」。

另也有人建議原PO，「四大超商的機器都能補印補繳，網路線上繳，門市報電話號碼也能繳」、「去中華電信報電話就可以繳了」、「可以信用卡自動扣款或是電子帳單哦！」「下載網銀APP就可以繳錢，水電瓦斯、手機費，有些連學費都能繳納，很方便」、「用帳戶扣款比較方便，也環保」。（編輯：許苡晴）

▲連信件也遭蝸牛啃食，慘不忍睹！（圖／翻攝自臉書社團《爆笑2公社》）
▲女網友家的帳單、信件都被蝸牛嗑爛了。（圖／翻攝自臉書社團《爆笑2公社》）

關鍵字

崩潰 帳單 蝸牛 生物 傻眼

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