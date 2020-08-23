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影／萬名在台印度人在做什麼？學者揭台灣最大優勢

The China Post/綜合報導
calendar_today2020-08-23 12:30:00

▲TaindianDJ 不僅是一位在台的印度Youtuber，他更有一個厲害的身分—中研院研究員。最近，TaindianDJ 拍攝了一個影片探討印度人在台的生活情況。（翻攝自DJ授權影片）
▲TaindianDJ 不僅是一位在台的印度Youtuber，他更有一個厲害的身分—中研院研究員。最近，TaindianDJ 拍攝了一個影片探討印度人在台的生活情況。（翻攝自DJ授權影片）
The China Post報導，TaindianDJ 不僅是一位在台的印度Youtuber，他更有一個厲害的身分—中研院研究員。最近，TaindianDJ 拍攝了一個影片探討印度人在台的生活情況。

目前，大約有八千至一萬名印度人在台灣生活，也可以簡單的將這些印度人分為三個族群。首先，上述的在台印度人中，約有一半是學生，他們來台頂尖大學就讀工程或生物科學的碩博士。

那麼，既然有印度以出了許多 IT 人才聞名全球，為什麼他們不來台讀資工呢？處於資工人才供不應求的時代，印度許多資工學士生看準歐美公司優渥的待遇而傾向到歐美進修。

另外，也有一大部分印度人在南港科學園區及新竹科學園區上班，只要在中午用餐時間走訪這兩座科學園區，你便會驚訝道「原來有這麼多印度人呀！」DJ 表示，他2014年初抵台灣時，並沒有這麼多印度人，而且多數為學生，如今看到越來越多印度人在台灣公司服務，他非常高興，也很期待未來兩國的發展。

他也透露，透過印度員工，在印投資的台灣公司也在逐漸成長中。

最後，許多印度人來台開設餐廳和經營印度雜貨店，對他們來說簡直是福音。然而，台人在印度經營事業的人卻是少數，若我們能把握機會進攻這個擁有13億人口的市場，一定會提振經濟。

台灣在對抗新冠肺炎的表現上已成全球楷模，因此，許多印度人現在開始考慮來台工作及讀書。

 

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