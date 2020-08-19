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曖昧對象的生日禮該送啥？達人曝「大招」：還能確認關係

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 14:06:11

▲一名女網友指出，近期曖昧對象即將生日，但她不解該送什麼禮物而上網提問。對此，有戀愛達人就給予完美解答。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
▲一名女網友指出，近期曖昧對象即將生日，但她不解該送什麼禮物而上網提問。對此，有戀愛達人就給予完美解答。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《Pixabay》）
不管是處在曖昧階段，或已經成為男女朋友，有時候從禮物就能看出許多端倪。就有一名女網友指出，近期和自己曖昧的男性友人要生日了，但她就不解該送些什麼禮物，因此上網發問。對此，許多人都給予完美答案，更大讚直呼「還能順便確認關係」。

原PO於PTT「Boy-Girl」板上發文，表示最近和自己曖昧一個多月的男姓友人要生日了，她透露對方是位近40歲的工程師，平常穿搭都走休閒路線。而她發現對方的包包看起來有點老舊，因此想選擇高價男包當作生日禮物。

不過她也指出，因為兩人尚未確認關係，深怕送太貴重的物品會讓對方覺得有壓力。面對這樣的情況，原PO就好奇發問，「GOOGLE後有推薦手作禮物，但也不知道要送什麼，請問在這個情況下，男生覺得收到什麼會開心？女生們會想送什麼？如果還是推薦我男包的話，也可以推薦我品牌，先謝謝大家的回應囉」。

▲原PO提問，送給曖昧對象的生日禮物該怎麼選擇呢？（圖／翻攝自PTT）
▲原PO提問，送給曖昧對象的生日禮物該怎麼選擇呢？（圖／翻攝自PTT）
問題一曝光後，就引來網友討論，其中最多人推薦「請吃飯」即可，直言「請吃飯=在生日花時間在你身上耶！沒確定關係的話更容易被打槍吧！除非對方是沒朋友也沒家人幫慶生的邊緣人」、「吃飯+1，不只送到生日禮物也順便確認關係」、「請吃飯夠開心了，如果不願意出席，也剛好知道定位了」、「啊吃飯不就是最在賭對方喜不喜歡你嗎？如果對方不喜歡你，根本不會想讓你單獨幫他慶生，如果要確認關係吃飯是不錯啦」。

除此之外，網友也針對贈送高價禮物提出看法，「曖昧跟剛交往都不要送太高價的禮物，一起吃個飯就好」、「跟個人品味影響太大的除非很確定，不然不要送，吃飯比較安全牌」、「真的別想要送男生什麼，大部分男生什麼都不要，尤其都40歲了，有什麼想要的自己早就買了」，不少人認為贈送高價禮物不僅給人壓力，甚至有可能因為對方個人喜好問題而不被青睞。（編輯：陳雅雲）

關鍵字

情侶 生日禮物 吃飯 曖昧 交往

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