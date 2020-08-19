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爽買百萬透天一住進卻GG！男崩潰曝「原因」　全場超同情

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-19 16:07:50

▲買房是許多人的夢想，近日就有網友分享自己花錢買下百萬透天，但卻遇到困境。（示意圖／取自 Pixabay ）
▲買房是許多人的夢想，近日就有網友分享自己花錢買下百萬透天，但卻遇到困境。（示意圖／取自 Pixabay ）
不少年輕人的夢想都是能靠自己買到一間房子，希望能夠長久且穩定的居住下來，不再是到處搬家的租屋族。近日，就有網友分享自己「最近才剛剛買房，但是一住進去後卻超崩潰」原因曝光後引發廣大迴響。

原PO在PTT貼文指出「之前工作都是租屋，不是因為大學生夜晚喧嘩不然就是鄰居狗吠，所以一直不斷搬家，一年甚至有搬家四次的經驗，押金租金沒了好幾十萬，還去看了身心科，發現租屋品質超級差之後，決定買房，東湊西湊終於把頭期款生出來，因為預算比較少，就買了便宜的小坪數透天，但我一個人住就很夠了」。

「最近交屋，房子超安靜，又新又美，一些小瑕疵建商也很快就處理，心情超好，結果昨晚搬進去住的第一個晚上，我真的欲哭無淚，約一百公尺外，別棟的鄰居養了兩條狗，每隔三分鐘至五分鐘就叫一次....白天時候我聽到還無感，沒有危機意識，這狀況跟我之前租屋一樣，現在比我租的還慘，身上現在背了快六百萬的房貸，去跟飼主反應也被回絕了，看來我跟這裡無緣了，現在身上沒半毛錢，要工作卻沒地方住，要重找租屋，我真的好蠢」。

▲網友透露因為鄰居養狗，每到晚上都會狂叫，讓他無法接受。（圖／翻攝PTT）
▲網友透露因為鄰居養狗，每到晚上都會狂叫，讓他無法接受。（圖／翻攝PTT）
貼文一出，網友紛紛回應「不要難過，會有好房的」、「所以這告訴我們不要買房就不會被綁死了，租屋一個不爽，就能馬上搬家」、「我家氣密窗效果好到只聽得到附近的鞭炮聲，反正房貸都背了」、「換窗戶+1」、「你要慶幸自己買屋才能這樣裝來裝去，租屋就沒辦法」、「窗戶花下去了啦，都買房了」、「都買了，要住就住最好的，不要虧待自己買這間房」。（編輯：張嘉哲）

關鍵字

鄰居 大樓 透天厝 買房 租屋

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