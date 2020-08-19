「日本VS台灣」想出生在哪？過來人分析4大面向：爽太多

原PO於PTT八卦板上發文，表示想知道若現在僅有台灣跟日本可以選，鄉民們會想選擇在哪裡出生，「日本？台灣？給你選要出生哪國？為什麼？」
問題一曝光後，就有一名在日本工作3年的網友，根據「工作」、「環境」、「下班生活」、「成家立業」四大面向分析。首先，在工作方面，他解釋自己是工程師，在科技業方面日本雖然沒什麼優勢，但薪資還是夠生活使用，「如果只考慮薪水，日本不會是首選，不過應該還是比台灣高」。
除此之外，她也透露，過去因日本傳出許多職場霸凌事件，造成當地法律制度變得十分完善。工作壓力部分，他也提到上班時常會有跟大型企業有接觸的機會，而一到五點下班時間，辦公室有2/3的人就會早早離開，「最近幾個月更是疫情關係，每天都在家耍廢工作」。
環境方面，他坦言自己受不了台灣悶熱潮濕的天氣，相較於日本雖然也很炎熱，但起碼是乾熱的天氣。另外房租問題，網友也透露「房租貴，屌打台灣的貴，但是你可以選擇住郊區點，一樣有便宜大間，買房子也不會有絕望感」
另外旅遊部分，網友指出日本的假日不太像台灣一樣人擠人，「因為是溫帶氣候，一年四季都有不同風景，假日租個車，或者買個套票，很多地方可以去玩，租車價格更是超級便宜」。
再來下班生活方面，他表示晚上自己時常到居酒屋消費，還能和當地人聊聊天，「普遍都對台灣人不錯，居酒屋選擇美食非常多，有時候玩得太盡興就搭終電回家了，玩樂又多，不然台灣人怎麼愛來日本」。
他也以成家立業方面，解釋到日本生活建立家庭其實挺不錯的，直言「國立學校，直接補助到高中都不用錢，生小孩直接補助40幾萬日幣，買房子又便宜，不用花錢買公設、陽台」。
最後他透露，近期因為疫情許多台灣人都返台，但根據他的觀察，發現大多是從事服務業或者飯店業的人返台，「因為疫情影響，嚴重影響到收入，是不是適合日本，跟自己的個性比較有關係」。
針對不少台灣人認為日本生活環境高壓，他也反駁「我完全沒有感受到，周遭台灣人也沒人覺得日本有什麼壓力，薪水又比台灣高，房子更便宜，環境更好，空氣更加好，假日可以去的地方又多...完全想不到任何誘因讓我回台灣」，甚至大讚「日本爽太多！」
分享文曝光後，許多人也紛紛留言討論，「人家正常上下班耶，屌打台灣吧」、「很棒的分享，謝謝」、「日本當個派遣也是遠比台灣爽」、「日本是爽到不想生孩子，台灣是苦到無法生孩子」、「如果在台灣是領台積電以上的薪水，那台灣好；如果是其他行業，那日本會比較好，差距沒那麼大」。（編輯：陳雅雲）