指名院長看診！病患狂跳針「1句話」　護理師嘆：心好累

原PO在《爆怨公社》表示，在上班時，遇到一位阿姨要掛號，並指名要院長看診，這時原PO向阿姨解釋，院長固定星期四休息，可以幫阿姨預約明天的門診，阿姨卻回說「院長現在在2樓醫美嗎？」，原PO也耐心的繼續解釋，但阿姨還是跳針回應，「我今天要給院長看，院長不在嗎？院長是不是在二樓醫美，那我上去」。
原PO指出，面對此情況，也她感到心累，「人生好難，阿姨拜託妳，才55歲，別一直跳針的問我，要求院長今天幫妳看診，他今天休息！」。
許多網友看到也回應，「妳們兩人確定在同一個對話空間嗎？」、「完全不聽人家講話的，只聽自己想聽的」、「原PO也太有耐心，辛苦了」、「跟55歲沒關係，是現在很多人都是這樣」、「院長醫術比較好？」、「打電話預約比較快」、「會不會是妳叫阿姨她不高興跳針了」、「有的人不相信第一位說的，非要眼見為憑或是再確認一次」。
另外也有網友分享，「前幾天去郵局領信，也遇到一個阿姨去寄國際包裹，她的包裹裡有海關不會給過的藥品之類的 ，所以郵務人員耐心解釋，詢問她是否要取出來？結果她說她要寄 ，郵務人員說這樣她寄不出國，還會被罰錢 。她聽完還是要寄，就這樣到我領完信 ，她還是在跟郵務人員鬼打牆」。（編輯：許智超）