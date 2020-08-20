🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 新奇

指名院長看診！病患狂跳針「1句話」　護理師嘆：心好累

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-20 16:59:25

▲無論是在工作上或生活中，難免會遇到「雞同鴨講」的情況發生，就有護理師抱怨，不管怎麼說，這位病人還是狂「跳針」，讓她感到相當無奈。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
▲無論是在工作上或生活中，難免會遇到「雞同鴨講」的情況發生，就有護理師抱怨，不管怎麼說，這位病人還是狂「跳針」，讓她感到相當無奈。（示意圖／翻攝自《pixabay》 ）
無論是在工作上或生活中，難免會遇到「雞同鴨講」的情況發生，但如果已經重複解釋，還是沒用，加上對方還是病人的情況下，該怎麼辦？近日，就有一位護理師網友抱怨，不管怎麼說，這位病人還是狂「跳針」，讓她感到相當無奈，貼文一出也引起熱議。

原PO在《爆怨公社》表示，在上班時，遇到一位阿姨要掛號，並指名要院長看診，這時原PO向阿姨解釋，院長固定星期四休息，可以幫阿姨預約明天的門診，阿姨卻回說「院長現在在2樓醫美嗎？」，原PO也耐心的繼續解釋，但阿姨還是跳針回應，「我今天要給院長看，院長不在嗎？院長是不是在二樓醫美，那我上去」。

原PO指出，面對此情況，也她感到心累，「人生好難，阿姨拜託妳，才55歲，別一直跳針的問我，要求院長今天幫妳看診，他今天休息！」。

▲遇到一位阿姨要掛號，並指名要院長看診，原PO解釋院長固定星期四休息，可以預約明天，阿姨卻回說「院長現在在2樓醫美嗎？」，原PO繼續解釋，但阿姨還是跳針回應，「我今天要給院長看，院長不在嗎？院長是不是在二樓醫美，那我上去」。（示意圖／翻攝自《pexels》
▲阿姨指名要院長看診，原PO解釋院長休息，可以預約明天，但阿姨還是跳針回應，「我今天要給院長看，院長不在嗎？院長是不是在二樓醫美，那我上去」。（示意圖／翻攝自《pexels》 ）
許多網友看到也回應，「妳們兩人確定在同一個對話空間嗎？」、「完全不聽人家講話的，只聽自己想聽的」、「原PO也太有耐心，辛苦了」、「跟55歲沒關係，是現在很多人都是這樣」、「院長醫術比較好？」、「打電話預約比較快」、「會不會是妳叫阿姨她不高興跳針了」、「有的人不相信第一位說的，非要眼見為憑或是再確認一次」。

另外也有網友分享，「前幾天去郵局領信，也遇到一個阿姨去寄國際包裹，她的包裹裡有海關不會給過的藥品之類的 ，所以郵務人員耐心解釋，詢問她是否要取出來？結果她說她要寄 ，郵務人員說這樣她寄不出國，還會被罰錢 。她聽完還是要寄，就這樣到我領完信 ，她還是在跟郵務人員鬼打牆」。（編輯：許智超）

關鍵字

看診 護理師 病患 醫院 跳針 院長

NOW民調中心

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

基本工資「史上最微幅調整」 月薪24K、時薪160元

繼續作答
您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

您滿意這次的高雄市長補選結果嗎？

繼續作答
票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

票選劇名很怪卻好看到炸的韓劇

繼續作答

想看更多

[PR]2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

2020最強愛的信物「情定晶世」限量酒　陶李夫妻愛不釋手

[PR]疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

疫情影響有限!利率低檔，房市盤整，自住購屋族仍進場買房!

邱建富酸縣長成防疫破口　王惠美：7成民意挺精準篩檢

邱建富酸縣長成防疫破口　王惠美：7成民意挺精準篩檢

[PR]『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

『不斷更新』全台通路「口罩開賣時間」懶人包！

[PR]2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

2020下半年重點活動 絕美燈光秀、超嗨音樂季等活動 玩出今夏最潮的派對

[PR]幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

幸福，學來的。練習四種「愛的習慣」 受寵一輩子

[PR]情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

情人節就用這套勾起他的慾火 NOW民調幫你調查男人最抵擋不了這些裝扮

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

你也飽受火燒心的困擾嗎？胃食道逆流的飲食禁忌與不良習慣有哪些要注意？

[PR]基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

基本工資調兩百元成「史上最微幅調漲」！但資方面對調漲又會有怎樣的衝擊

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

打雷了！毛孩驚驚～做好訓練，讓喵汪對鞭炮、雷聲無感！

[PR]情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

情人節到大稻埕 聽情歌、看煙火 最完美約會攻略都在這

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

作家H：結婚後的五項質變與量變的指標，讓妳思考過後再進入婚姻

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽